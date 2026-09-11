PSG Mercato : gros coup dur venu du Barça pour un chouchou de Luis Enrique à 150 M€

Courtisé par le PSG et particulièrement apprécié par Luis Enrique, Hamza Abdelkarim vient finalement de prolonger son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2030.

Le PSG vient de subir un sérieux revers dans le dossier Hamza Abdelkarim. Alors que Luis Enrique aurait apprécié le profil du jeune attaquant égyptien et que Paris surveillait sa situation, le FC Barcelone a décidé de prendre les devants. Le club catalan a officiellement annoncé ce vendredi la prolongation de son jeune talent jusqu’au 30 juin 2030.

Le Barça verrouille Abdelkarim

Cette prolongation intervient quelques jours seulement après les révélations concernant l’intérêt parisien. Abdelkarim disposait jusqu’ici d’un contrat courant jusqu’en 2029, avec une clause libératoire fixée à 15 millions d’euros. Un montant devenu particulièrement faible compte tenu de l’explosion du joueur depuis son arrivée en Catalogne.

Le Barça a donc choisi de ne prendre aucun risque. En prolongeant son attaquant d’une saison supplémentaire, le club catalan sécurise l’avenir d’un joueur qui a rapidement gravi les échelons.

Arrivé en prêt depuis Al-Ahly en février dernier, Abdelkarim avait immédiatement impressionné avec les U19, inscrivant six buts en onze matches. Ses performances avaient convaincu le Barça de lever son option d’achat de 1,5 million d’euros et de le faire signer jusqu’en 2029.

Une réponse à l’intérêt du PSG

Mais depuis, le jeune Égyptien a changé de dimension. Meilleur buteur du Barça durant la préparation estivale avec quatre réalisations, il a également effectué ses débuts avec l’équipe première contre le Rayo Vallecano le 31 août.

Forcément, cette progression n’est pas passée inaperçue. Selon El Nacional, Luis Enrique aurait recommandé son recrutement au PSG, convaincu du potentiel du jeune attaquant pour devenir un futur numéro 9 de premier plan. Paris pouvait notamment être tenté de profiter de l’ancienne clause de 15 millions d’euros.

Le Barça a donc décidé d’agir avant qu’il ne soit trop tard. La nouvelle clause libératoire doit être considérablement revalorisée, avec un montant annoncé autour de 150 millions d’euros.

Abdelkarim lié au Barça jusqu’en 2030

La signature officielle du nouveau contrat aura lieu mardi 15 septembre à 17 heures, dans le bureau de Joan Laporta. Le joueur s’adressera ensuite aux médias du club.

Pour le FC Barcelone, cette prolongation représente donc bien plus qu’une simple récompense. Le club catalan vient de verrouiller l’un de ses grands espoirs offensifs au moment même où le PSG commençait à s’intéresser à lui. Pour Luis Enrique, en revanche, le dossier Abdelkarim semble désormais beaucoup plus compliqué.