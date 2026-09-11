RC Lens Mercato : déjà un premier couac dans le dossier Bamo Meïté (OM)

Le RC Lens s’intéresse à Bamo Meïté, mais le défenseur de l’OM n’est pas encore totalement prêt physiquement pour enchaîner 90 minutes à haute intensité.

Le RC Lens pourrait-il miser sur Bamo Meïté pour renforcer sa défense ? Le nom du joueur de l’OM circule actuellement du côté de l’Artois, alors que les Sang et Or cherchent une solution après la blessure de Maik Nawrocki.

Bamo Meïté pas encore à 100 %

Sur le papier, le profil de l’international ivoirien peut être intéressant pour le RC Lens. Puissant, polyvalent et connaissant déjà la Ligue 1, Bamo Meïté dispose de qualités susceptibles de séduire le staff lensois.

Mais un premier doute apparaît déjà dans ce dossier. Comme déjà relayé sur notre site ces dernières heures, Meïté ne se sent pas encore totalement capable de disputer 90 minutes de Ligue 1 à pleine intensité. Son état physique serait toutefois en amélioration, ce qui laisse espérer une montée en puissance rapide.

Genesio à 100% derrière Meïté ?

Cette situation complique un peu plus la piste, étant donné que Bruno Genesio compte sur son joueur et pourrait voir en lui une opportunité d’améliorer une défense centrale loin d’être irréprochable.

Pour Lens, l’urgence pourrait néanmoins pousser le club à privilégier un joueur immédiatement opérationnel. Le dossier Bamo Meïté est donc à suivre, mais son état physique constitue déjà un élément important dans la réflexion des dirigeants lensois.