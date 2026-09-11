PSG : le vestiaire laisse éclater au grand jour le seul problème de Ferran Torres

Étincelant depuis son arrivée au PSG, Ferran Torres semble déjà parfaitement intégré au vestiaire parisien, mais un petit détail lui fait encore défaut.

Ferran Torres n’aura pas mis longtemps à se faire une place au PSG. Arrivé cet été en provenance du FC Barcelone, l’attaquant espagnol s’est rapidement adapté à son nouvel environnement et affiche déjà une belle complicité avec ses nouveaux partenaires.

Et les débuts sportifs du joueur ont confirmé cette intégration express. Lors de la première journée de Ligue des champions, Ferran Torres a tout simplement signé un triplé face au Slovan Bratislava, contribuant largement au large succès parisien (6-1). Une performance qui lui a permis de marquer les esprits dès ses premiers pas européens avec le PSG.

Ferran Torres déjà comme chez lui au PSG

Au-delà de ses performances sur le terrain, c’est surtout son adaptation au quotidien qui impressionne. D’après Le Parisien, un membre du PSG résume parfaitement la situation : « Il ne lui manque que la langue. Sinon, on dirait qu’il est là depuis deux ou trois ans ! »

Une phrase qui en dit long sur la manière dont l’Espagnol a été accueilli dans le vestiaire parisien. Ferran Torres connaît déjà très bien Luis Enrique, qui l’avait lancé avec la sélection espagnole et qui a joué un rôle important dans sa venue à Paris. Le technicien avait d’ailleurs expliqué après sa signature que le club le connaissait bien et qu’il pouvait évoluer à plusieurs postes en attaque.

La langue, son seul petit retard

Si Ferran Torres semble donc parfaitement intégré au PSG, la langue française reste son principal point faible. C’est finalement le seul élément qui le sépare encore totalement de ses nouveaux coéquipiers.

Pour le reste, tout va très vite. L’Espagnol a déjà trouvé ses marques dans le groupe et vient surtout de frapper un grand coup avec son triplé en Ligue des champions. Après seulement quelques semaines à Paris, Ferran Torres donne ainsi l’impression d’être un joueur installé depuis bien plus longtemps.

Et avec Luis Enrique comme guide, son adaptation pourrait encore s’accélérer dans les prochaines semaines.