Stade Rennais – OM (1-0) : Rennes enfonce Marseille et vire en tête de la L1, les tops et flops

Grâce à un but d’Adrien Thomasson, le Stade Rennais s’est imposé 1-0 face à l’OM au Roazhon Park et prend provisoirement les commandes de la Ligue 1.

Le Stade Rennais a signé une victoire précieuse face à l’Olympique de Marseille (1-0), vendredi soir, lors de la 4e journée de Ligue 1. Après une première période équilibrée, les Rouge et Noir ont fait la différence dès le retour des vestiaires grâce à Adrien Thomasson, parfaitement placé après un centre d’Al-Tamari.

Une victoire construite notamment autour de plusieurs prestations individuelles marquantes.

Les tops

Adrien Thomasson, le héros rennais

Difficile de ne pas commencer par lui. Adrien Thomasson a inscrit l’unique but de la rencontre à la 52e minute, en concluant une action initiée par Ludovic Blas et Mousa Al-Tamari. Le milieu rennais a également trouvé la barre quelques minutes plus tard. Une prestation décisive pour offrir trois points au Stade Rennais.

Mousa Al-Tamari, le changement gagnant

Entré à la pause à la place de Soumaré, Mousa Al-Tamari a immédiatement changé le visage de Rennes. Plus percutant et capable d’apporter de la profondeur, l’international jordanien est directement impliqué sur l’ouverture du score avec sa remise de la tête pour Thomasson. Une entrée particulièrement réussie, avant de sortir à la 86e.

Brice Samba, décisif

Le gardien rennais a également joué un rôle essentiel. Brice Samba a notamment réalisé une superbe intervention face à Højbjerg à la 58e minute, alors que Marseille pouvait égaliser. Il avait déjà été sollicité en première période, notamment sur une frappe puissante de Weah. Une copie très solide.

La défense rennaise

Longtemps mise sous pression par le pressing marseillais en première période, la défense du Stade Rennais a progressivement pris le dessus. Nagida, notamment, s’est montré très solide, tandis que Rouault et ses partenaires ont résisté aux dernières offensives olympiennes.

Les flops

L’attaque marseillaise trop imprécise

L’OM s’est procuré plusieurs situations intéressantes, mais a manqué d’efficacité dans les moments importants. Højbjerg a notamment trouvé Samba sur une grosse occasion, tandis que Paixão a vu sa tête terminer sur la transversale en seconde période. Angel Gomes n’a pas brillé non plus, tout comme Timothy Weah sur le but rennais. Marseille a eu les opportunités pour revenir, sans parvenir à les convertir.

Estéban Lepaul en difficulté

Titulaire à la pointe de l’attaque rennaise, Estéban Lepaul n’a pas vraiment pesé dans la surface. L’avant-centre a toutefois montré de belles qualités dans le jeu, notamment avec une superbe ouverture vers Blas en première période. Il lui a surtout manqué de l’efficacité dans le dernier geste.

L’OM perd encore des points

Après un début de rencontre intéressant, Marseille a progressivement perdu le contrôle du match après l’ouverture du score. Malgré plusieurs tentatives en fin de partie, les hommes de Bruno Genesio n’ont pas trouvé la solution. Cette défaite au Roazhon Park complique encore le début de saison olympien, avec trois défaites de suite désormais.

Rennes peut savourer

Le Stade Rennais a finalement obtenu ce qu’il était venu chercher : une victoire courte mais précieuse face à un concurrent ambitieux. Avec ce succès, les Rouge et Noir prennent provisoirement la tête de la Ligue 1. L’OM, de son côté, devra rapidement réagir.