ASSE : double mauvaise nouvelle avant Dunkerque

L’ASSE reste leader de Ligue 2, mais la concurrence se rapproche dangereusement après les résultats du multiplex de vendredi soir.

La sixième journée de Ligue 2 a commencé par des mauvaises nouvelles pour l’ASSE. Alors que les Verts comptent toujours 15 points après cinq journées, plusieurs poursuivants ont profité de leur match du vendredi pour réduire l’écart.

Reims et Montpellier mettent la pression

Troisième au coup d’envoi, le Stade de Reims s’est imposé sur la pelouse de Nancy (2-1). Les Rémois ont rapidement pris les commandes grâce à Fofana, avant que Kouranfal ne double la mise d’une superbe demi-volée. Nancy a réduit l’écart après la pause, sans parvenir à revenir.

De son côté, Montpellier a également décroché les trois points face à Pau (1-0). Une victoire importante pour le MHSC, qui revient lui aussi dans le haut du classement après avoir été battu par les Verts (3-1) lors de la précédente journée.

Les Verts n’ont plus le droit à l’erreur

Ces résultats mettent surtout la pression sur l’ASSE avant son déplacement à Dunkerque, samedi soir. Saint-Étienne reste sur un impressionnant cinq sur cinq en championnat et possède encore une marge confortable, mais ses poursuivants commencent à s’organiser.

Le rendez-vous au stade Marcel-Tribut s’annonce donc particulièrement important. Un succès permettrait aux hommes de Ian Cathro de conserver leur dynamique et de repousser la concurrence. À l’inverse, un premier faux pas pourrait relancer totalement la course en tête.