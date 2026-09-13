Les infos du jour : Genesio sous pression maximale Poirier déjà contesté Doucouré face aux ultras !

Tensions à l’OM après la sortie médiatique de Genesio à Rennes

La réaction de Bruno Genesio après la défaite de l’OM à Rennes a crispé en interne, certains jugeant ses propos inutiles et contre-productifs. Cette polémique s’ajoute à la série de mauvais résultats et accentue la pression sur le technicien marseillais, alors que la situation du club devient préoccupante.

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Grégory Poirier déjà contesté en interne au FC Nantes

À peine installé sur le banc nantais, Grégory Poirier fait face à des tensions avec des responsables de la formation. Des choix sportifs, notamment concernant certains jeunes joueurs, seraient à l’origine d’un malaise grandissant, révélant des problèmes de gouvernance persistants au sein du club.

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Doucouré pris à partie par des supporters après la défaite à Sochaux

Le FC Nantes s’est incliné à Sochaux et la tension a gagné les tribunes, Fodé Doucouré ayant dû s’expliquer avec des supporters mécontents. Ce nouvel incident illustre la pression croissante autour du club, qui peine à décoller en Ligue 2 avant un déplacement déjà décisif à Boulogne.

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L’OM montre du mieux à Rennes et espère surprendre le PSG

Malgré une nouvelle défaite à Rennes, l’OM a affiché un visage séduisant en première période, de quoi nourrir quelques espoirs avant le choc contre le PSG. Les Marseillais, en difficulté en championnat, pourraient s’appuyer sur ces progrès pour relancer leur saison dès le prochain rendez-vous.

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Lens a songé à Patrick Videira avant de choisir Toppmöller

Le RC Lens avait sérieusement étudié la candidature de Patrick Videira pour succéder à Pierre Sage, avant d’opter pour l’expérience de Dino Toppmöller. Le profil du coach du Mans, proche de Jean-Louis Leca, correspondait à la philosophie lensoise, mais le contexte européen a pesé dans la décision finale.

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Zabiri brille en Liga, Rennes peut nourrir des regrets

Prêté par le Stade Rennais au Racing Santander, Yassir Zabiri enchaîne les buts en Liga et s’impose comme l’une des révélations du début de saison. Son efficacité offensive contraste avec son faible temps de jeu à Rennes, où son potentiel n’a pas été pleinement exploité avant son départ.

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Les féminines du RC Lens s’inclinent à l’OM avant le déplacement au Mans

Le RC Lens a concédé une défaite frustrante en toute fin de match face à l’OM en D1 féminine, un revers qui assombrit le week-end du club avant le déplacement important des hommes au Mans. Les Lensoises enchaînent ainsi une deuxième défaite consécutive en championnat.

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Jaber forfait de dernière minute, l’ASSE privée d’un renfort à Dunkerque

Mahmoud Jaber, espéré dans le groupe stéphanois pour le déplacement à Dunkerque, a finalement dû déclarer forfait. Son retour à la compétition est donc repoussé, un coup dur pour l’ASSE qui devra patienter avant de pouvoir compter sur son milieu de terrain récemment revenu à l’entraînement.

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Première défaite de la saison pour l’ASSE à Dunkerque (2-1)

L’ASSE a concédé sa première défaite de la saison sur la pelouse de Dunkerque, malgré l’ouverture du score de Boakye. Les Verts, renversés en seconde période, ont buté sur un excellent Moha Ramos et repartent avec des regrets, après avoir touché la barre dans les arrêts de jeu.

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