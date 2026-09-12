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FRANCE

OM : la défaite à Rennes cache une excellente nouvelle, le PSG pourrait en faire les frais !

Par William Tertrin - 12 Sep 2026, 21:20

Battu à Rennes (0-1), l’OM inquiète forcément, mais sa première période laisse entrevoir une raison d’espérer avant le choc face au PSG.

Trois défaites en quatre journées de Ligue 1 : le bilan de l’OM est forcément préoccupant. Pourtant, la prestation livrée vendredi soir à Rennes (0-1) n’a pas été aussi inquiétante que le résultat pourrait le laisser penser. Les Marseillais ont notamment affiché un visage séduisant dans la première partie de la rencontre.

Acherchour croit toujours en cet OM

Présent dans l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour a justement choisi de retenir les éléments positifs. Selon lui, l’OM a largement rivalisé avec une équipe rennaise pourtant annoncée comme l’une des prétendantes au haut du classement : « Sur la première heure de jeu, il y a plus que match. »

Le consultant estime même que les prestations récentes de Marseille permettent d’espérer une réaction rapide en championnat. Il va plus loin : « Avec le niveau montré contre Monaco, contre le PFC, et surtout même contre Rennes sur la première demi-heure, l’OM va faire des points en Ligue 1. »

Un constat qui s’appuie notamment sur l’intensité affichée par les hommes de Bruno Genesio en début de rencontre. L’OM a imposé un pressing intéressant et a longtemps empêché Rennes de prendre totalement le contrôle du match. Le principal problème reste toutefois physique : l’équipe a progressivement baissé de régime.

L’OM en folie face au PSG ?

C’est évidemment là que se situe le principal enjeu. Les bonnes intentions ne suffiront plus très longtemps à Marseille. Après quatre journées, le club phocéen ne compte que trois points et doit rapidement stopper cette spirale négative.

Le calendrier va offrir une première occasion de réagir avec des rendez-vous face à des adversaires supposés plus accessibles. Troyes, Angers et Le Havre seront notamment au programme en octobre. Ce sont précisément ces rencontres que l’OM devra convertir en victoires ou, au minimum, en points précieux. Mais avant la trêve, il y aura tout de même de gros morceaux avec Besiktas en Ligue Europa, puis le PSG. Sur le papier, le timing semble terrible. Dans les faits, il pourrait aussi offrir à Marseille une occasion parfaite de relancer complètement sa saison.

La défaite à Rennes laisse donc un goût amer, mais elle n’efface pas tout. Pour Acherchour, le contenu observé récemment montre surtout qu’il existe une base sur laquelle Bruno Genesio peut travailler. Reste maintenant à retrouver suffisamment de fraîcheur physique et d’efficacité pour que les prestations intéressantes cessent de se terminer par des défaites.

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