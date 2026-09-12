RC Lens : coup de massue venu de l’OM avant le choc face au Mans

Le RC Lens a connu une soirée frustrante à Marseille avec son équipe féminine, battue dans les dernières minutes par l’OM, à la veille du déplacement des hommes au Mans en Ligue 1.

Le timing n’est pas idéal pour le RC Lens. Alors que les hommes de Dino Toppmöller s’apprêtent à défier Le Mans ce dimanche en Ligue 1, les féminines ont vécu une nouvelle désillusion face à l’Olympique de Marseille.

Lens craque face à l’OM

Les joueuses de Loïc Fiévet ont pourtant livré une rencontre solide dans le Sud. Menées après l’ouverture du score marseillaise, les Lensoises avaient rapidement réagi grâce à Léa Notel, auteure d’une superbe frappe pour remettre les deux équipes à égalité.

Longtemps, le RC Lens a résisté aux assauts de l’OM grâce notamment à une Elisa Launay très inspirée dans ses buts. Mais alors que les Sang et Or semblaient tenir un précieux point à l’extérieur, Marseille a finalement fait la différence en toute fin de rencontre.

Baltrip-Reyes a inscrit le but de la victoire à la 88e minute, offrant les trois points à l’OM et laissant les Lensoises avec beaucoup de regrets. Le RC Lens a ainsi subi une deuxième défaite en deux journées de championnat.

Un match très important au Mans

Cette défaite vient donc assombrir le week-end du Racing avant un rendez-vous important pour l’équipe masculine. Le RC Lens se déplace au Mans dimanche à 17h15, pour la quatrième journée de Ligue 1.

Les hommes auront évidemment à cœur de ne pas connaître le même scénario que leurs homologues féminines : tenir jusqu’au bout et éviter de voir leurs efforts réduits à néant dans les dernières minutes.

Le contexte est d’autant plus important que Lens reste sur deux défaites en championnat, face à Strasbourg puis Lorient. Les Sang et Or ont toutefois repris confiance jeudi en allant s’imposer sur la pelouse du Slavia Prague (2-3) en Ligue des champions.