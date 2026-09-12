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FRANCE

RC Lens : le groupe de Dino Toppmöller pour affronter Le Mans est connu

Par William Tertrin - 12 Sep 2026, 20:04
Dino Toppmöller en conférence de presse

Le groupe du RC Lens pour affronter Le Mans.

Ce dimanche à 17h15, le RC Lens se déplace sur la pelouse du Mans pour la 4e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Dino Toppmöller a retenu un groupe de 22 joueurs, dans lequel ne figurent pas Baidoo, Nawrocki, Chavez, Abdulhamid, Titraoui (blessés), ainsi que Sagnan (suspendu).

Le groupe du RC Lens

Gurtner, Gorgelin, Risser – Aguilar, Čelik, Udol, Todibo, Skóraś, Gradit, Ganiou, Antonio – Bulatović, Haidara, Cuisance – Sotoca, Hazard, Thauvin, Édouard, Sima, Kadile, Ivanović, Mesloub.

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