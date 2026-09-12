À LA UNE DU 12 SEP 2026
[17:00]OM : Frank McCourt pris pour cible après Rennes !
[16:40]PSG : avant Brest, Luis Enrique vole au secours d’une « erreur de casting »
[16:20]RC Lens : Toppmöller prépare une très grosse surprise face au Mans
[15:58]FC Sochaux – FC Nantes (1-0) : les Canaris s’enfoncent, les tops et flops
[15:30]Pronostic Brest – PSG : Paris va-t-il enfin lancer sa saison en Ligue 1 ?
[15:23]LOSC : un gros coup dur accélère le départ de son numéro 3
[15:03]ASSE : une menace russe aux chiffres qui affolent les Verts
[15:00]ASSE : Avant Dunkerque, Bernauer révèle la plus grande qualité de Ian Cathro
[13:43]LOSC : le transfert à 100 M€ qui fait bondir Thomas Meunier !
[12:53]FC Barcelone : Deco prépare un quadruple coup après son mercato XXL !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : Toppmöller prépare une très grosse surprise face au Mans

Par William Tertrin - 12 Sep 2026, 16:20
Dino Toppmöller en conférence de presse

Avec Souleymane Sagnan suspendu, Dino Toppmöller pourrait profiter du déplacement au Mans pour prendre une décision forte sur sa compo.

Le RC Lens va encore devoir composer avec une défense remaniée. Expulsé contre Lorient, Souleymane Sagnan est suspendu pour le prochain rendez-vous au Mans. Une absence qui oblige Dino Toppmöller à revoir ses plans.

Le technicien allemand dispose toutefois de deux solutions expérimentées : Jean-Clair Todibo et Jonathan Gradit. Les deux défenseurs ont fait leur retour dans le groupe ces derniers jours, mais avec des situations différentes. Todibo, arrivé en fin de mercato, manquait encore de rythme avant la rencontre face au Slavia Prague. Gradit, de son côté, a retrouvé le groupe après plusieurs mois d’absence liés à une grave blessure à la jambe.

Toppmöller entretient le suspense

Interrogé sur la possibilité de titulariser l’un des deux joueurs, Dino Toppmöller n’a pas fermé la porte, dans des propos rapportés par Lensois.com. « C’est possible qu’on fasse démarrer un des deux joueurs. »

Le coach lensois a également souligné leur montée en puissance : « Ils sont maintenant en train de monter en puissance. »

Avant d’insister sur leur importance pour la suite de la saison : « On sait qu’à un moment, ces deux défenseurs expérimentés vont faire du bien pour toute l’équipe. »

Todibo semble néanmoins avoir une longueur d’avance dans la réflexion. Avant le déplacement à Prague, la possibilité de le voir débuter au Mans était déjà évoquée, notamment parce que Sagnan devait manquer cette rencontre sur suspension.

Gradit, une autre option

Le retour de Jonathan Gradit constitue également une bonne nouvelle pour Toppmöller. Après sa grave blessure, le défenseur avait retrouvé la compétition avec la réserve avant de réintégrer le groupe professionnel.

Reste désormais à savoir si l’entraîneur allemand choisira de lancer Todibo, de réinstaller Gradit ou de conserver une solution plus prudente. Une chose est certaine : le déplacement au Mans pourrait marquer un tournant pour l’un des deux défenseurs expérimentés du RC Lens.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot