RC Lens : Toppmöller prépare une très grosse surprise face au Mans

Avec Souleymane Sagnan suspendu, Dino Toppmöller pourrait profiter du déplacement au Mans pour prendre une décision forte sur sa compo.

Le RC Lens va encore devoir composer avec une défense remaniée. Expulsé contre Lorient, Souleymane Sagnan est suspendu pour le prochain rendez-vous au Mans. Une absence qui oblige Dino Toppmöller à revoir ses plans.

Le technicien allemand dispose toutefois de deux solutions expérimentées : Jean-Clair Todibo et Jonathan Gradit. Les deux défenseurs ont fait leur retour dans le groupe ces derniers jours, mais avec des situations différentes. Todibo, arrivé en fin de mercato, manquait encore de rythme avant la rencontre face au Slavia Prague. Gradit, de son côté, a retrouvé le groupe après plusieurs mois d’absence liés à une grave blessure à la jambe.

Toppmöller entretient le suspense

Interrogé sur la possibilité de titulariser l’un des deux joueurs, Dino Toppmöller n’a pas fermé la porte, dans des propos rapportés par Lensois.com. « C’est possible qu’on fasse démarrer un des deux joueurs. »

Le coach lensois a également souligné leur montée en puissance : « Ils sont maintenant en train de monter en puissance. »

Avant d’insister sur leur importance pour la suite de la saison : « On sait qu’à un moment, ces deux défenseurs expérimentés vont faire du bien pour toute l’équipe. »

Todibo semble néanmoins avoir une longueur d’avance dans la réflexion. Avant le déplacement à Prague, la possibilité de le voir débuter au Mans était déjà évoquée, notamment parce que Sagnan devait manquer cette rencontre sur suspension.

Gradit, une autre option

Le retour de Jonathan Gradit constitue également une bonne nouvelle pour Toppmöller. Après sa grave blessure, le défenseur avait retrouvé la compétition avec la réserve avant de réintégrer le groupe professionnel.

Reste désormais à savoir si l’entraîneur allemand choisira de lancer Todibo, de réinstaller Gradit ou de conserver une solution plus prudente. Une chose est certaine : le déplacement au Mans pourrait marquer un tournant pour l’un des deux défenseurs expérimentés du RC Lens.