LOSC : le verdict est tombé pour le jeune attaquant prêté à Brest

Touché dès ses débuts avec le Stade Brestois, Noah Edjouma connaît désormais la durée minimale de son indisponibilité. Le joueur prêté par le LOSC va manquer plusieurs semaines de compétition, même si le diagnostic se révèle finalement plus rassurant que redouté.

Edjouma absent au moins jusqu’à la trêve

Le Stade Brestois devra encore patienter avant de revoir Noah Edjouma sur les terrains. Selon les informations du Petit Lillois, l’attaquant de 20 ans, victime d’une lésion musculaire aux ischio-jambiers, ne reviendra pas avant la prochaine trêve internationale.

Le joueur prêté par le LOSC ne figurera donc pas dans le groupe breton pour la réception du PSG, dimanche soir (20h45), en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Il manquera également la rencontre suivante de championnat. Une absence de plusieurs semaines est ainsi actée.

Une blessure moins sérieuse que redouté

Le verdict a été livré vendredi par Julien Lachuer en conférence de presse. Le technicien breton a confirmé le forfait de son jeune attaquant tout en apportant une précision plutôt rassurante sur la gravité de sa blessure.

« Noah ce sera aussi après la trêve, mais c’est moins grave que prévu », a expliqué l’entraîneur du Stade Brestois. Edjouma avait été ménagé par le staff breton durant toute la semaine, sans qu’une durée précise d’indisponibilité soit communiquée jusque-là.

On vous en parlait il y a quelques jours : sa première apparition avec Brest avait été écourtée après seulement une vingtaine de minutes de jeu. Touché aux ischio-jambiers, le Lillois avait été contraint de céder sa place alors qu’il venait tout juste de lancer son aventure en Bretagne.

Un contretemps dans un prêt important pour le LOSC

Cette blessure intervient au mauvais moment pour Edjouma. En manque de temps de jeu dans le Nord et confronté à une forte concurrence, l’élément prometteur avait rejoint Brest dans les dernières heures du marché français afin d’engranger des minutes en Ligue 1.

Le LOSC considère cette pige comme une étape importante dans sa progression. L’objectif fixé au joueur est de s’installer dans la rotation brestoise, de franchir un cap au plus haut niveau français et de revenir à Lille avec un statut renforcé à l’issue de la saison.

Ce premier contretemps repousse donc ses véritables débuts sous ses nouvelles couleurs. La gravité moindre de la lésion constitue néanmoins une bonne nouvelle pour Edjouma, qui pourra reprendre sa tentative de faire son trou à Brest après la coupure internationale.