ASSE : Avant Dunkerque, Bernauer révèle la plus grande qualité de Ian Cathro

Auteur d’un superbe but le week-end dernier contre Montpellier (3-1), Maxime Bernauer s’est imposé comme l’un des hommes forts du début de saison de l’ASSE. Avant le déplacement à Dunkerque, le défenseur a surtout tenu à mettre en avant Ian Cathro, dont il apprécie particulièrement la psychologie et la gestion humaine.

Cinq matches, cinq victoires : l’ASSE a réalisé un début de saison parfait et tentera de poursuivre sa série ce soir sur la pelouse de Dunkerque. Mais dans le Forez, personne ne veut entendre parler d’euphorie. Et Maxime Bernauer est bien placé pour rappeler que tout peut aller très vite.

« Il faut rester froids, on n’a fait que cinq matches. L’année dernière, on avait pris 17 points sur 21, ça ne nous a pas amenés en L1 », rappelle-t-il dans des propos relayés par L’Équipe.

Cette fois, l’ancien Parisien ressent toutefois quelque chose de différent dans le vestiaire stéphanois. Malgré ce sans-faute et une dernière victoire convaincante face à Montpellier, les Verts gardent les pieds sur terre. « Je trouve qu’on est tous sur la même longueur d’onde. Il n’y a vraiment personne qui s’enflamme. C’est la première fois que je sens ça. Personne n’est rassasié. »

Cathro sait s’adapter à ses joueurs

Une attitude que Bernauer associe notamment au travail effectué par Ian Cathro depuis son arrivée. Le technicien écossais l’a installé dans un rôle particulièrement intéressant. Utilisé au milieu de terrain ou comme latéral gauche, Bernauer bénéficie d’une vraie liberté et estime que son entraîneur a parfaitement compris ses qualités.

« Je suis à l’aise partout parce que le coach a aussi l’intelligence de nous laisser jouer sur nos points forts. Il ne va pas me demander de jouer comme un latéral classique, par exemple. »

Une gestion qui tranche avec celle de certains entraîneurs, parfois tentés de faire entrer leurs joueurs dans un cadre très rigide. Cathro a évidemment ses principes, mais il adapte son système aux qualités des hommes dont il dispose. Et Bernauer semble particulièrement séduit par cette approche.

« Humainement aussi, c’est brillant »

Plus encore que les idées tactiques du successeur d’Eirik Horneland, c’est sa capacité à comprendre ses joueurs qui impressionne Bernauer. « Quand on a une connexion comme ça avec un coach, qu’on est autant stimulé intellectuellement chaque jour, ça donne envie de noter des choses. »

L’éloge devient même particulièrement appuyé lorsqu’il évoque la psychologie de Cathro : « Je pense que c’est quelqu’un de très, très intelligent qui arrive à cerner très facilement les hommes et les joueurs. Il a une facilité d’adaptation pour tirer le maximum du potentiel de chacun assez rapidement. »

Bernauer insiste également sur la modernité du technicien : « Dans le jeu, il a ses principes et c’est très moderne, très pointilleux. Et humainement aussi, c’est brillant. »

Des mots forts qui permettent de mieux comprendre le début de saison réussi des Verts. Cathro n’a pas seulement imposé des principes de jeu : il semble avoir rapidement créé une adhésion collective et trouvé les leviers pour mettre chacun de ses joueurs dans les meilleures dispositions. Bernauer en est l’un des meilleurs exemples. À Dunkerque, l’ASSE devra désormais confirmer que cette alchimie peut résister à l’enchaînement des matches et à un statut de favori de plus en plus affirmé.