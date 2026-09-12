RC Lens : ça bouge pour l’avenir de Mesloub, une offensive se prépare

Révélation du RC Lens, Mezian Mesloub suscite désormais les convoitises de l’Algérie, qui souhaite convaincre le jeune talent lensois de choisir les Fennecs.

À seulement 16 ans, Mezian Mesloub vient de franchir un nouveau cap avec le RC Lens. Quelques mois après avoir inscrit un but historique contre Nantes pour envoyer les Sang et Or en Ligue des champions, le jeune milieu offensif s’est encore illustré sur la scène européenne.

Entré en jeu face au Slavia Prague, lors de la première journée de la Ligue des champions, Mesloub a immédiatement apporté de la percussion et de la créativité. Il a notamment délivré une superbe passe décisive à Florian Thauvin dans le temps additionnel, contribuant au spectaculaire succès lensois (2-3).

L’Algérie veut convaincre le jeune Lensois

Cette nouvelle prestation a relancé les discussions autour de l’avenir international de la pépite du RC Lens. Né en France, Mezian Mesloub possède plusieurs possibilités sur le plan international et évolue actuellement avec les sélections de jeunes du Portugal. Il est notamment international U17 portugais.

Selon les informations rapportées par WinWin, la Fédération algérienne de football aurait récemment repris contact avec l’entourage du joueur. Un premier échange aurait déjà eu lieu par le passé, mais la priorité de la famille était alors de poursuivre l’aventure avec le Portugal.

La situation aurait toutefois évolué depuis. Toujours selon cette source, le père du joueur, Walid Mesloub, ancien international algérien, aurait demandé du temps afin de permettre à son fils de se concentrer pleinement sur ses débuts au plus haut niveau.

Un dossier à surveiller pour le RC Lens

Le jeune Lensois est désormais confronté à un choix qui pourrait prendre une nouvelle dimension dans les prochains mois : poursuivre avec le Portugal, où il possède déjà une expérience internationale, ou se rapprocher de l’Algérie, pays de son père.

D’après les informations de WinWin, un rendez-vous avec la famille Mesloub pourrait être organisé après la prochaine trêve internationale d’octobre. L’objectif serait notamment de présenter au joueur le projet sportif des Fennecs.

Pour le RC Lens, cette montée en puissance est surtout la confirmation d’une chose : le club possède avec Mezian Mesloub l’un des jeunes talents les plus suivis de sa génération. Après son but décisif contre Nantes et son entrée remarquée en Ligue des champions, le milieu lensois attire désormais aussi l’attention au-delà des frontières françaises.