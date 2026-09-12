FC Nantes : ça a chauffé à Sochaux, une recrue prise pour cible par les supporters

Le FC Nantes s’est incliné à Sochaux (1-0) ce samedi et la tension est montée d’un cran au coup de sifflet final entre Fodé Doucouré et des supporters nantais présents dans le parcage.

L’après-midi de samedi a été particulièrement tendue pour le FC Nantes. Battus 1-0 par le FC Sochaux au stade Bonal lors de la 6e journée de Ligue 2, les Canaris ont une nouvelle fois laissé filer des points précieux.

Et la frustration ne s’est pas arrêtée au terrain. Fodé Doucouré, l’une des recrues estivales du FC Nantes, est venu s’expliquer avec des supporters nantais devant le parcage visiteurs après la rencontre. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un échange particulièrement tendu entre le défenseur et certains ultras. Sur X, plusieurs supporters s’en sont d’ailleurs pris à l’ancien joueur du Havre pour son comportement.

La pression monte

Le contexte était déjà électrique avant même le coup d’envoi. Près de 600 supporters nantais étaient attendus à Bonal et le déplacement avait fait l’objet d’un important dispositif de sécurité décidé par la préfecture du Doubs.

Sur le terrain, Nantes n’a pas réussi à répondre aux attentes. Après sa courte victoire contre Nancy, le FCN espérait confirmer et lancer véritablement sa saison. Au lieu de cela, les Canaris repartent de Sochaux avec une nouvelle défaite et une situation sportive qui devient de plus en plus préoccupante.

La prochaine rencontre contre Boulogne à l’extérieur sera donc particulièrement scrutée. Après cette défaite à Sochaux, la pression monte autour des joueurs et du staff nantais.