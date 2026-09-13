PSG : Dugarry pousse un coup de gueule avant l’hommage à Éric Roy

Avant la rencontre entre Brest et le PSG, Christophe Dugarry a rendu un hommage appuyé à Éric Roy, disparu il y a trois mois. L’ancien international français a également regretté l’absence d’une minute de silence officielle dans les stades de Ligue 1.

Une soirée forcément particulière à Brest

En quête de sa première victoire de la saison en Ligue 1, le PSG se déplace à Brest ce dimanche soir. Mais l’enjeu sportif passera provisoirement au second plan au moment de l’hommage rendu à Éric Roy, dont le souvenir reste très présent au Stade Brestois.

On vous en parlait au mois de juin, lorsque la disparition d’Éric Roy avait été annoncée. Trois mois plus tard, le vestiaire brestois continue de puiser dans la mémoire de son ancien entraîneur avant de recevoir le champion de France.

Trois mois après sa disparition, le souvenir d’Éric Roy guide toujours le Stade Brestois. Avant de défier le PSG, les Brestois assurent jouer pour leur ancien entraîneur. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2098855411248177185

Dugarry salue un homme qui « faisait l’unanimité »

Sur RMC, Christophe Dugarry a tenu à rappeler les qualités humaines et professionnelles d’Éric Roy. « Éric faisait l’unanimité, que ce soit à Brest ou ailleurs d’ailleurs. Par sa compétence, sa sympathie, sa bienveillance… C’était un mec incroyable. Il est adoré, il est aimé de tous », a confié le consultant.

Un témoignage fort, à l’image des nombreux hommages adressés à l’ancien technicien brestois depuis sa disparition. Pour Dugarry, l’affection manifestée dépasse largement le cadre du club finistérien et témoigne de la place qu’Éric Roy occupait dans le football français.

La Ligue dans le viseur de l’ancien Bleu

Christophe Dugarry a toutefois accompagné son hommage d’un véritable coup de gueule. Comme le rapporte Foot Mercato, le champion du monde 1998 ne comprend pas qu’aucune minute de silence officielle n’ait été organisée dans les stades.

« C’est assez incroyable qu’il n’y ait pas eu de minute de silence officielle, c’est assez incroyable, mais à la Ligue de toute façon… Voilà », a-t-il lâché, particulièrement remonté. Une sortie sans détour à quelques heures de l’hommage prévu à Brest.

Un hommage appelé à durer

Pour l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux, cette soirée doit aussi permettre de prolonger la mémoire d’Éric Roy. « Il ne faudra pas hésiter à le faire, et le refaire. Même si ce sera un moment difficile, c’est toujours bien de se remémorer les bons passages des gens, les moments passés », a-t-il ajouté.

Le Stade Brestois et son public auront donc une nouvelle occasion de saluer celui qui a profondément marqué le club. Avant le coup d’envoi face au PSG, l’émotion promet de gagner tout le stade Francis-Le Blé.