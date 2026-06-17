Ligue 1 : Eric Roy est décédé 

L’ancien footballeur et entraîneur Éric Roy est mort à 58 ans. Sa famille a annoncé ce mercredi qu’il se battait depuis trois ans et demi contre un cancer du pancréas.

Le football français est en deuil. Éric Roy est mort à 58 ans, a annoncé sa famille. L’entraîneur du Stade Brestois était atteint d’un cancer du pancréas depuis trois ans et demi. « Pendant tout ce temps, il a conitnué à vivre avec une force qui nous impressionne encore, porté par l’amour de sa famille, par le football, par son travail et par cette passion qui ne l’a jamais quitté », ont écrit ses enfants et sa femme sur Instagram.