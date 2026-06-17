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FRANCE

ASSE : le verdict de la DNCG est tombé pour les Verts

Par Bastien Aubert - 17 Juin 2026, 19:55
Ivan Gazidis (ASSE)

L’ASSE était auditionnée ce mercredi par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) dans le cadre de l’examen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2026/2027. 

Sans surprise, l’ASSE a passé sans encombre la traditionnelle audition devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) dans le cadre de l’examen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2026/2027. En effet, l’ASSE a communiqué ce mercredi en début de soirée pour annoncer le feu vert de la DNCG pour la saison 2026/2027. Aucune mesure restrictive n’a été prise à l’encontre du club qui va donc pouvoir se concentrer sur un mercato estival qui risque d’être animé. 

L’ASSE passe sans encombre la DNCG

Le communiqué du club : « L’AS Saint-Étienne obtient le feu vert de la DNCG
Auditionnée dans le cadre du réexamen de la situation des clubs français, l’AS Saint-Étienne a obtenu le feu vert de la DNCG pour la saison 2026/2027. Ce mercredi 17 juin, la Direction de l’AS Saint-Étienne a été auditionnée par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) dans le cadre de l’examen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2026/2027. Après étude du budget présenté pour la saison à venir, l’instance nationale a confirmé l’absence de mesure restrictive à l’encontre du club. »

ASSE

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