Discipline ASSE : mauvaise nouvelle pour les Verts et Ian Cathro !

Ian Cathro va rapidement découvrir que l’ASSE n’est jamais un club comme les autres. Alors que le nouvel entraîneur stéphanois s’apprête à lancer son aventure dans le Forez, une mauvaise nouvelle vient déjà assombrir le début de saison des Verts.

Réunie ce mercredi, la Commission de Discipline de la LFP a sanctionné l’AS Saint-Étienne après l’usage massif d’engins pyrotechniques lors du barrage face à l’OGC Nice, disputé le 26 mai dernier à Geoffroy-Guichard. Résultat : les deux poumons du Chaudron, les tribunes Paret et Snella, seront fermés pour deux matchs fermes.

Une sanction qui privera l’ASSE d’une partie de sa ferveur pour ses deux premières réceptions de la saison prochaine en Ligue 2.

Le Chaudron privé de ses kops pour la reprise

Le dernier match de la saison à Geoffroy-Guichard avait été marqué par un important show pyrotechnique dans le Kop Nord et le Kop Sud. Si le spectacle avait enflammé les tribunes, il n’a évidemment pas été du goût de la LFP.

Dans son communiqué, la Commission de Discipline a pointé le “comportement des supporters de l’AS Saint-Étienne”, avec un “usage massif d’engins pyrotechniques” et des “expressions orales constatées”.

La sanction est lourde : fermeture partielle pour deux matchs fermes des tribunes Snella et Paret du Stade Geoffroy-Guichard. Une décision qui prend effet immédiatement.

Clermont et Grenoble concernés

Cette sanction tombera donc dès le début de la saison prochaine. L’ASSE devra recevoir Clermont, le 14 août, puis Grenoble, le 21 août, sans ses deux tribunes les plus bruyantes.

Un vrai coup dur pour les Verts, qui espéraient démarrer fort devant leur public. Dans une Ligue 2 où chaque détail peut compter, l’absence des kops pourrait peser lourd, surtout lors de deux affiches régionales importantes.

Geoffroy-Guichard restera évidemment ouvert en partie, mais sans la Paret et la Snella, le Chaudron perdra une grande partie de son intensité habituelle.

Ian Cathro va devoir patienter

Pour Ian Cathro, cette décision tombe au pire moment. Le technicien écossais, qui va découvrir Saint-Étienne et son environnement, devra attendre avant de vivre pleinement l’une des plus grandes ferveurs de France.

Le nouvel entraîneur stéphanois ne pourra pas immédiatement mesurer ce que représente un Geoffroy-Guichard en fusion, porté par ses kops. Une frustration évidente, alors que l’ASSE aura besoin de créer une dynamique forte dès les premières semaines.

Cathro arrive avec une mission claire : relancer les Verts et remettre le club sur les bons rails. Mais il devra commencer son aventure à domicile dans un Chaudron amputé de ses deux poumons.

Une mauvaise nouvelle sportive et symbolique

Au-delà de la sanction disciplinaire, c’est aussi un symbole fort. L’ASSE est un club qui vit avec son public, parfois dans l’excès, mais toujours avec une intensité rare. Cette ferveur est l’une des grandes forces de Saint-Étienne, surtout dans les moments où l’équipe doit pousser.

Pour les joueurs, l’absence des kops peut changer l’atmosphère d’un match. Pour les adversaires, cela peut aussi rendre le déplacement un peu moins impressionnant.

L’ASSE devra donc faire sans une partie de son arme la plus redoutable pour lancer sa saison. Une mauvaise nouvelle pour les Verts, pour Ian Cathro, et pour des supporters qui devront patienter avant de retrouver pleinement leur Chaudron.