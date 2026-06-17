Fragilisé par une fin de saison mitigée, Gautier Larsonneur (29 ans) pourrait être remplacé par un gardien qui coche de nombreuse cases pour l’ASSE.

L’ASSE prépare activement son mercato estival et la question du poste de gardien pourrait rapidement s’inviter au cœur des débats. Malgré son statut de titulaire et capitaine des Verts, Gautier Larsonneur sort d’un exercice contrasté qui alimente certaines réflexions en interne sur la nécessité de renforcer ce secteur clé. Dans cette optique, plusieurs profils sont étudiés et un nom ressort avec insistance. Selon Peuple Vert, Kacper Trelowski possède de sérieux arguments pour devenir une cible crédible des Verts en cas de changement de hiérarchie dans les buts.

Trelowski, un profil déjà très mature

À seulement 22 ans, le portier polonais présente déjà un vécu intéressant. Formé au sein du club de Raków Częstochowa, l’un des nouveaux poids lourds du football polonais, il a suivi une trajectoire progressive avant de s’imposer au plus haut niveau. Pour accélérer sa progression, il avait notamment été prêté au Śląsk Wrocław afin d’accumuler du temps de jeu. Une expérience qui lui a permis de revenir plus fort dans son club formateur et de confirmer les espoirs placés en lui.

Les chiffres parlent d’ailleurs en sa faveur. Malgré son jeune âge, Trelowski compte déjà 64 matchs professionnels à son actif. Lors de la saison 2024-2025, il avait particulièrement marqué les esprits avec 34 apparitions et 17 clean sheets, des statistiques qui témoignent de sa régularité.

Des qualités compatibles avec les ambitions de Cathro ?

Cette saison encore, même avec un temps de jeu plus limité, le gardien polonais a continué à afficher des performances solides avec 16 rencontres disputées, 18 buts encaissés et un taux d’arrêts proche de 68 %. Au-delà des chiffres, c’est surtout son profil qui séduit. Habitué à évoluer dans un club jouant les premiers rôles, il possède déjà une culture de la performance et de la pression. Des qualités particulièrement recherchées par une ASSE qui vise clairement la remontée en Ligue 1.

Son âge représente également un atout majeur. À 22 ans, il dispose encore d’une importante marge de progression tout en offrant déjà des garanties immédiates, ce qui en fait un candidat particulièrement intéressant pour un projet à moyen et long terme. Pour l’heure, aucun contact officiel n’a été révélé entre les différentes parties. Mais si l’ASSE décide de se renforcer dans les buts ou de préparer l’après-Larsonneur, Kacper Trelowski apparaît comme l’un des profils les plus cohérents du marché. Jeune, performant, habitué aux objectifs élevés et déjà expérimenté malgré son âge, le gardien polonais possède effectivement de nombreux arguments pour séduire les dirigeants stéphanois lors de ce mercato estival.