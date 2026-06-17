La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

A peine nommé sur le banc de l’ASSE, Ian Cathro pourrait déjà accélérer un premier départ au mercato estival.

Le mercato estival s’accélère du côté de l’ASSE. Alors que l’arrivée d’Ian Cathro marque le début d’un nouveau cycle chez les Verts, certains joueurs pourraient rapidement faire les frais de cette nouvelle ère. Parmi eux, Igor Miladinovic apparaît aujourd’hui comme l’un des candidats les plus crédibles à un départ.

Un signal fort en plein mercato

Arrivé il y a deux ans dans le Forez, le milieu serbe n’a jamais réussi à s’imposer durablement dans l’entrejeu stéphanois. Malgré plusieurs opportunités, il n’est pas parvenu à gagner la confiance de ses différents entraîneurs ni à s’installer comme un élément incontournable de l’effectif. Ces derniers jours, un élément est venu renforcer les spéculations autour de son avenir. Selon Peuple Vert, Miladinovic a décidé de changer de représentant en rejoignant l’agence MSportsPro, spécialisée dans l’accompagnement de joueurs issus d’Europe de l’Est.

Dans le monde du football, ce type de décision intervient rarement sans arrière-pensée à l’approche d’un mercato. Changer d’agent constitue souvent une étape stratégique destinée à faciliter des discussions avec de nouveaux clubs ou à explorer des opportunités de transfert. Pour le joueur serbe, ce mouvement ressemble fortement à une préparation en vue d’un changement d’air cet été. Après deux saisons frustrantes à Saint-Étienne, l’idée d’un nouveau défi semble de plus en plus probable.

Une séparation avec l’ASSE qui paraît inévitable

L’arrivée d’Ian Cathro pourrait également accélérer le processus. Le technicien écossais va naturellement effectuer un audit complet de son effectif afin d’identifier les joueurs capables de s’intégrer à sa philosophie de jeu. Dans cette phase de reconstruction, certains éléments disposant d’un faible temps de jeu ou n’entrant plus réellement dans les plans du club pourraient être invités à trouver une porte de sortie. Igor Miladinovic semble correspondre à ce profil. L’ASSE cherche par ailleurs à remodeler son groupe pour retrouver rapidement l’élite.

Chaque départ pourrait permettre de dégager de la masse salariale et de financer de nouvelles recrues ciblées par la direction sportive. Même si aucune offre officielle n’a encore filtré, les signaux convergent vers un départ de Miladinovic dans les prochaines semaines. Son changement d’agent apparaît comme une étape importante dans cette perspective. À l’heure où Ian Cathro commence à dessiner les contours de son futur effectif, le milieu serbe pourrait bien être l’un des premiers joueurs à quitter le navire. Un dossier à suivre de près alors que le mercato de l’ASSE ne fait que commencer.