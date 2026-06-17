Tout nouvel entraîneur de l’ASSE, le technicien écossais Ian Cathro est un cas très particulier à l’échelle de la Ligue 2.

C’est un pari qui ne passe pas inaperçu. En confiant les clés de son équipe à Ian Cathro, l’ASSE a une nouvelle fois confirmé sa volonté de se démarquer dans sa stratégie sportive. À seulement 39 ans, le technicien écossais arrive en provenance d’Estoril avec une réputation de formateur moderne et un parcours largement construit à l’international.

Un cas isolé en Ligue 2

Comme le fait remarquer Peuple Vert, son arrivée contraste fortement avec les habitudes de la Ligue 2. Sur les dix-sept entraîneurs déjà identifiés dans le championnat, douze sont français. Une tendance qui illustre l’attachement des clubs à des profils connaissant parfaitement les spécificités du football hexagonal et les exigences d’un championnat souvent considéré comme l’un des plus difficiles d’Europe. Cette nomination intervient également dans un contexte particulier pour les Verts. L’expérience d’Eirik Horneland n’a pas totalement convaincu et certains observateurs s’interrogent déjà sur la capacité d’un nouveau technicien étranger à s’adapter rapidement aux réalités de la Ligue 2.

Car dans cette division, la qualité tactique ne fait pas tout. La gestion de la pression, l’enchaînement des matchs, les déplacements compliqués et la connaissance approfondie des adversaires jouent souvent un rôle déterminant dans la réussite d’une saison. De nombreux entraîneurs expérimentés s’y sont déjà cassé les dents malgré des références solides ailleurs. Cette réalité rend le défi qui attend Ian Cathro particulièrement important. Le technicien écossais devra rapidement trouver les bons repères pour convaincre un public stéphanois exigeant et guider un effectif dont l’objectif affiché reste le retour au plus haut niveau.

L’ASSE assume sa stratégie

Malgré ces interrogations, la direction de l’ASSE semble pleinement convaincue de son choix. Les décideurs stéphanois ont notamment été séduits par la capacité de Cathro à développer les jeunes joueurs, son approche moderne du jeu et sa flexibilité tactique acquise lors de ses expériences à l’étranger. Son profil s’inscrit parfaitement dans la vision portée par Kilmer Sports Ventures, qui cherche à donner une dimension plus internationale au projet stéphanois.

Une stratégie qui tranche avec les habitudes du championnat mais qui pourrait permettre aux Verts de se différencier dans leur quête de reconstruction. La singularité de Cathro se mesure également à travers un chiffre. L’Écossais ne sera que l’un des trois entraîneurs étrangers de Ligue 2 cette saison. Il rejoindra le Luxembourgeois Luc Holtz à Metz et l’Espagnol Albert Sanchez à Dunkerque. Une rareté qui renforce encore davantage l’attention portée à ses premiers pas sur le banc stéphanois. Plus qu’un simple changement d’entraîneur, l’arrivée d’Ian Cathro symbolise un choix de gouvernance et une philosophie que l’ASSE devra désormais assumer sur le terrain.