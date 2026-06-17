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[03:50]Argentine – Algérie (1-0) : Messi égale Cristiano Ronaldo et assomme les Fennecs à la mi-temps
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FRANCE

Argentine – Algérie (1-0) : Messi égale Cristiano Ronaldo et assomme les Fennecs à la mi-temps

Par Bastien Aubert - 17 Juin 2026, 03:50
Lionel Messi

Grâce à un belle frappe de Lionel Messi, l’Argentine mène à la pause contre l’Algérie (1-0) en Coupe du Monde. 

A Kansas City, l’Argentine mène devant une timide Algérie. Après avoir vu un but refusé pour hors-jeu (5e), le virevoltant Lionel Messi a ouvert le score d’une frappe flottante mal lue à l’entrée de la surface par Luca Zidane (1-0, 17e). Avant ce but, les Fennecs avaient seulement été dangereux sur un but de Chaibi, refusé pour un hors-jeu logique (8e). De son côté, Messi est devenu le deuxième joueur à avoir marqué dans cinq éditions différentes à la Coupe du Monde après Cristiano Ronaldo.

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