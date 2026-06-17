Championne du monde en titre, l’Argentine débute sa Coupe du Monde 2026 avec un rendez-vous déjà capital. Opposée à une ambitieuse sélection algérienne, l’Albiceleste de Lionel Messi devra immédiatement répondre présente dans l’un des affiches les plus attendues de cette première journée.

C’est l’un des grands rendez-vous de ce début de Coupe du Monde. Quelques heures après l’entrée en lice de plusieurs favoris, l’Argentine s’apprête à faire ses premiers pas dans le tournoi avec un test loin d’être anodin face à l’Algérie. Championne du monde en titre, l’Albiceleste n’a pas hérité du tirage le plus simple. En face, les Fennecs disposent d’une génération talentueuse, riche en joueurs évoluant dans les meilleurs championnats européens et bien décidée à créer l’exploit.

Messi toujours au centre du projet argentin

Sans surprise, Lionel Messi est titulaire pour ce premier match du Mondial. Véritable légende du football mondial, le capitaine argentin reste l’homme le plus attendu de cette rencontre. Autour de lui, le sélectionneur argentin a aligné une équipe expérimentée avec Emiliano Martinez dans les buts, Cristian Romero et Lisandro Martinez dans l’axe de la défense, tandis qu’Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul et Enzo Fernandez formeront un milieu particulièrement dense. En attaque, Lautaro Martinez sera chargé de convertir les occasions créées par Messi et Thiago Almada.

L’Algérie sans complexe avec Gouiri

De son côté, l’Algérie se présente avec de solides arguments. Dans les cages, Luca Zidane aura la lourde mission de contenir l’armada offensive argentine. La défense sera articulée autour des expérimentés Aïssa Mandi et Ramy Bensebaïni, alors que Rayan Aït-Nouri devra apporter sa qualité de projection sur le côté gauche. Au milieu, Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui et Ibrahim Maza tenteront de rivaliser avec l’impressionnant entrejeu argentin. Devant, Amine Gouiri sera l’une des principales menaces offensives des Fennecs, épaulé par Farès Chaïbi et Anis Hadj Moussa.

Un premier tournant du groupe J

Même s’il ne s’agit que de la première journée, ce duel pourrait déjà peser lourd dans la course à la qualification. Une victoire de l’Argentine lui permettrait de lancer idéalement la défense de son titre mondial. À l’inverse, un résultat positif de l’Algérie constituerait l’une des premières sensations de cette Coupe du Monde et placerait immédiatement les Fennecs dans une position favorable pour la suite de la compétition.

Entre la sélection championne du monde et une équipe algérienne ambitieuse et talentueuse, tous les ingrédients sont réunis pour assister à l’une des affiches les plus spectaculaires de ce début de tournoi.

Les compositions :

Argentine : E. Martinez – Montiel, Romero, L. Martinez, Medina – Mac Allister, De Paul, Fernandez – Messi, Martinez, Almada.

Algérie : Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaïni, Aït-Nouri – Bentaleb, Boudaoui – Hadj Moussa, Maza, Chaïbi – Gouiri.