Interrogé en conférence de presse après la victoire de la France contre le Sénégal (3-1), Didier Deschamps ne devrait pas faire de turnover face à l’Irak (lundi, 23h).

Les Bleus n’ont pas le temps de savourer. Quelques minutes après leur succès à moitié convaincant contre le Sénégal (3-1), les regards sont déjà tournés vers le deuxième rendez-vous de cette phase de groupes face à l’Irak.

Deschamps veut six points rapidement

Avec trois points en poche et un calendrier qui laisse six jours de récupération entre les deux rencontres, certains imaginaient déjà Didier Deschamps procéder à plusieurs changements dans son onze de départ. Pourtant, le sélectionneur français a envoyé un message très clair après la rencontre. Interrogé sur la gestion de son effectif, le patron des Bleus a affiché une ligne de conduite sans ambiguïté.

« On ne va pas gérer, il y a un deuxième match à gagner. Il y a six jours. On a très bien géré les petits soucis. On ne va pas mésestimer l’adversaire et essayer d’avoir six points. Ce serait bien », a-t-il expliqué en conférence de presse. Une déclaration qui ressemble fortement à un avertissement pour les joueurs espérant profiter d’une large rotation. Contrairement à certaines compétitions où les favoris peuvent se permettre de calculer après un premier succès, Deschamps semble vouloir sécuriser au plus vite la qualification pour les huitièmes de finale.

Vers un onze très proche de celui du Sénégal ?

Même si quelques ajustements restent possibles, notamment en fonction de l’état physique de certains joueurs, le discours du sélectionneur laisse penser que l’ossature victorieuse contre le Sénégal sera reconduite. Kylian Mbappé, auteur d’un but et très actif offensivement, devrait naturellement conserver sa place. Michael Olise, dont l’entrée a transformé l’animation offensive française, pourrait en revanche gagner des points dans la hiérarchie. À l’inverse, certains titulaires ont davantage déçu. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé, très critiqué après sa prestation face aux Lions de la Teranga.

La sortie de Deschamps n’exclut pas quelques changements ciblés. Si le sélectionneur ne veut pas faire tourner massivement, il pourrait tout de même récompenser les joueurs ayant marqué des points lors de leur entrée en jeu. Bradley Barcola, buteur quelques secondes après son apparition contre le Sénégal, apparaît notamment comme un candidat crédible à une place plus importante. Même constat pour Michael Olise, dont le repositionnement dans l’axe a permis à l’équipe de France de retrouver de la fluidité après une première période poussive. Avec une victoire contre l’Irak, la France ferait un immense pas vers la qualification avant même la dernière journée de la phase de groupes. C’est précisément ce que semble avoir en tête Didier Deschamps.