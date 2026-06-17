Auteur d’un triplé contre l’Algérie, Lionel Messi (38 ans) a pleinement réussi ses premiers pas avec l’Argentine à la Coupe du Monde 2026.

On pensait avoir tout vu. Lionel Messi avait décidé du contraire. Omniprésent dans le succès argentin face à l’Algérie, le numéro 10 de l’Albiceleste a conclu son récital par un troisième but venu couronner une prestation exceptionnelle. Une frappe au ras du poteau qui a laissé Luca Zidane sans réaction et fait exploser de joie les supporters argentins. Remplacé et ovationné à dix minutes de la fin du match, le champion du monde continue de repousser les limites pour son 6e Mondial et sa 200e sélection…

🇦🇷 Lionel Messi (38 ans et 357 jours) devient le joueur le plus âgé à inscrire un triplé dans l'histoire de la Coupe du Monde devant Cristiano Ronaldo contre l'Espagne le 15 juin 2018 (33 ans et 122 jours) #ARGALG — Stats Foot (@Statsdufoot) June 17, 2026

Messi fait encore mieux que Cristiano Ronaldo !

Après un premier but refusé pour hors-jeu dès l’entame de la rencontre (5e), Messi avait rapidement remis les pendules à l’heure en ouvrant le score d’une frappe flottante qui avait surpris Luca Zidane (17e). Déjà maître du jeu entre les lignes, il avait ensuite doublé la mise à l’heure de jeu pour permettre à l’Argentine de prendre définitivement le large face à une équipe algérienne dépassée par les événements. Mais la légende n’était pas encore complète.

Alors que l’Albiceleste gérait tranquillement son avantage, Messi a surgi une dernière fois. D’une frappe précise au ras du poteau, il est venu inscrire son troisième but personnel de la soirée et sceller définitivement le sort de la rencontre. À 38 ans et 357 jours, l’ancien crack du FC Barcelone est même devenu le joueur le plus âgé à inscrire un triplé dans l’histoire de la Coupe du Monde devant Cristiano Ronaldo contre l’Espagne, le 15 juin 2018 (33 ans et 122 jours).

Klose rejoint au sommet

Ce triplé n’est pas seulement spectaculaire. Il est historique. Grâce à cette troisième réalisation, Messi atteint désormais la barre des 16 buts inscrits en Coupe du Monde. Un total qui lui permet d’égaler le record absolu détenu jusqu’ici par l’ancien attaquant allemand Miroslav Klose. Une performance qui semblait encore inaccessible il y a quelques années tant le record du champion du monde 2014 paraissait solidement installé au sommet. Mais Messi continue d’écrire sa propre histoire.

À quelques jours de son 39e anniversaire, l’Argentin a livré l’une des prestations les plus marquantes de ce début de Coupe du Monde 2026. Au-delà des buts, c’est son influence générale qui a impressionné. Disponible, inspiré, combatif et toujours aussi décisif dans les moments importants, il a porté son équipe du début à la fin. Chaque prise de balle a semblé faire basculer le danger vers le camp algérien.

L’Argentine peut déjà rêver d’un doublé

Chaque accélération a rappelé pourquoi il demeure l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football. Avec un Messi dans cet état de forme, les champions du monde en titre envoient déjà un message fort à l’ensemble de leurs concurrents.

Après avoir égalé Klose, un nouvel objectif apparaît désormais à l’horizon pour Messi : devenir seul meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde. Au vu de ce qu’il a montré contre l’Algérie, personne n’oserait désormais parier contre lui.