Très décevant lors de l’entrée en lice de la France à la Coupe du Monde contre le Sénégal, Ousmane Dembélé (29 ans) n’a pas rassuré sur son état de forme actuel.

L’équipe de France a réussi ses débuts en Coupe du Monde avec une victoire 3-1 contre le Sénégal. Pourtant, tout n’a pas été parfait pour les hommes de Didier Deschamps. Parmi les enseignements de cette première sortie, la prestation d’Ousmane Dembélé suscite déjà de nombreuses interrogations. Les signaux aperçus lors des matches de préparation semblent se confirmer. L’ailier du PSG est encore loin de son meilleur niveau et n’a pas pesé sur les débats comme on pouvait l’attendre d’un joueur de son statut.

Dembele est le grand perdant du match. Dans l’anonymat complet sur le côté droit, la comparaison avec Olise dans le cœur du jeu fait très mal. Une qualité technique aléatoire dans tout ce qu’il a réalisé. Tu ressens vraiment que c’est pas sa chambre l’EDF. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) June 16, 2026

Une première très compliquée pour Dembélé

Aligné d’entrée de jeu, Dembélé a longtemps occupé un rôle axial dans l’animation offensive française. Mais son influence est restée extrêmement limitée. Peu trouvé entre les lignes, rarement dangereux dans les derniers mètres et incapable de créer des décalages, il a traversé la première période comme un fantôme. Les Bleus ont d’ailleurs affiché un visage particulièrement terne durant cette séquence.

Le tournant du match est intervenu après la pause lorsque Didier Deschamps a réorganisé son attaque. Replacé sur le côté droit pour permettre à Michael Olise d’évoluer dans l’axe, Dembélé a vu la France gagner en fluidité et en créativité.

Barcola enfonce le clou

Le symbole est cruel pour le crack du PSG. Remplacé à dix minutes de la fin par Bradley Barcola, il a immédiatement vu son coéquipier en club marquer sur son tout premier ballon. Une entrée fracassante qui renforce forcément la concurrence dans le secteur offensif des Bleus. Pour de nombreux observateurs, Dembélé a été l’attaquant français le moins influent de la rencontre malgré son statut de titulaire.

Le consultant Elton Mokolo n’a pas caché ses inquiétudes après la rencontre : « Par contre quand on regarde l’apport des offensifs sur la seconde période, celui qui perd beaucoup et fragilise sa position sur ce match c’est Dembélé. Probablement que le match contre l’Irak, adversaire plus abordable, sera une nouvelle chance pour lui mais le temps est compté là. » Même tonalité du côté de Nabil Djellit, particulièrement sévère à l’égard de l’ancien Barcelonais : « Dembélé on est plus sur de la réanimation footballistique que sur de l’animation… »

Deschamps va-t-il déjà changer ses plans ?

Au-delà de cette prestation ratée, une statistique continue d’alimenter le débat autour du joueur français. Selon Stats de Foot, Ousmane Dembélé n’a toujours marqué aucun but en 19 matches disputés avec les Bleus lors des grandes compétitions internationales, entre Coupe du Monde et Euro. Un bilan qui contraste fortement avec son statut et les attentes placées en lui.

La question est désormais posée avant le prochain rendez-vous des Bleus. Face à l’Iran lundi (23h), Didier Deschamps devra décider s’il renouvelle sa confiance à Dembélé ou s’il choisit d’offrir sa chance à un concurrent plus en forme. Une chose est certaine : après cette prestation très décevante contre le Sénégal, le joueur du PSG a probablement perdu du crédit dans la hiérarchie offensive française. Et dans une Coupe du Monde, le temps pour se relancer est souvent très limité.