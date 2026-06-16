OM Mercato : le PSG prêt à torpiller le dossier Yaimar Medina ?

Le latéral gauche évoluant à l’étranger suivi par l’OM serait Yaimar Medina, joueur de Genk et disputant actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’Équateur.

Début juin, le compte X @Valentin_Gds, spécialiste de l’Olympique de Marseille, révélait un intérêt du club phocéen pour le latéral gauche de l’AS Monaco Caio Henrique. Il indiquait également que les dirigeants marseillais suivaient de près un autre arrière gauche évoluant à l’étranger, dont l’identité n’avait alors pas été dévoilée.

Yaimar Medina se cache derrière ce joueur

Le mystère est désormais levé. Selon ce suiveur de l’OM, le joueur en question serait Yaimar Medina, qui porte les couleurs de Genk en Belgique depuis un an et demi. International équatorien, le latéral gauche participe actuellement à la Coupe du monde 2026 avec la Tri. Âgé de 21 ans, il est resté sur le banc durant toute la rencontre lors du premier match de poule du Mondial de l’Équateur, perdu face à la Côte d’Ivoire (1-0).

Le PSG a déjà supervisé Yaimar Medina

Comme nous vous l’avions relayé en mars dernier, Yaimar Medina figurerait également dans les petits papiers du Paris Saint-Germain ces derniers mois. Le club de la capitale aurait notamment supervisé le latéral gauche équatorien en début d’année. Valorisé à environ 4 millions d’euros par Transfermarkt, le joueur de Genk pourrait néanmoins voir son prix grimper lors de ce mercato estival, son profil suscitant l’intérêt de plusieurs clubs européens.