Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le PSG a décidé de frapper sort au cours du prochain mercato estival et a les yeux tournés vers un terreau fertile en la matière.

À peine la saison entrée dans son sprint final, le PSG a déjà les yeux rivés sur l’été. En interne, la tendance est claire : frapper fort, très fort. Le club de la capitale veut anticiper, corriger et densifier un effectif taillé pour le très haut niveau. Dans le viseur de Luis Campos et de Luis Enrique : quatre profils venus de Belgique, dont un certain Yaimar Medina pour préparer l’après Nuno Mendes.

Un latéral pour challenger Nuno Mendes

Le message est limpide : personne n’est intouchable. Même Mendes, pièce maîtresse du couloir gauche parisien, pourrait voir débarquer une concurrence directe. L’objectif n’est pas de l’écarter, mais de le pousser encore plus haut. Selon Sporza, le PSG a récemment supervisé Yaimar Medina, le latéral gauche équatorien de 21 ans qui évolue au KRC Genk. Estimé autour de 4 millions d’euros, le joueur pourrait finalement coûter davantage tant son profil séduit en Europe. À Paris, Medina retrouverait son compatriote Willian Pacho, déjà bien installé dans la rotation défensive. Un argument sportif non négligeable. Mais attention, la concurrence s’organise. Chelsea FC surveille également le dossier et dispose d’une puissance financière capable de faire basculer la négociation. Si Paris veut sécuriser le coup, il faudra agir vite.

Campos regarde la Belgique comme un supermarché

Medina n’est pas le seul nom coché par Luis Campos. Toujours selon Sporza, trois autres talents du championnat belge sont dans le radar parisien, tous issus de Genk. Le défenseur central Matte Smets, 22 ans, est suivi pour renforcer la profondeur axiale. Solide, propre à la relance, il correspond aux critères techniques imposés par Luis Enrique. Le latéral droit Zakaria El Ouahdi, 24 ans, plaît pour sa capacité à répéter les efforts et à s’intégrer dans un système offensif exigeant. Enfin, le milieu offensif Konstantinos Karetsas, seulement 18 ans, incarne le pari sur l’avenir. Créatif, audacieux, capable d’évoluer entre les lignes, il correspond parfaitement à la philosophie de jeu du technicien espagnol.

Un PSG version 2026 encore plus compétitif

La stratégie est claire : injecter de la jeunesse, de la concurrence et de l’intensité. Luis Enrique veut des joueurs capables de comprendre vite, d’exécuter encore plus vite, et d’adhérer totalement à son pressing haut et à sa circulation rapide du ballon. Tous les secteurs pourraient être concernés. La défense, en priorité, mais aussi les couloirs et le milieu. Le message envoyé au vestiaire est fort : le confort n’existe pas à Paris. Même Nuno Mendes devra continuer à se battre pour conserver son statut. Une concurrence interne accrue, assumée par Campos et Luis Enrique, pour maintenir le club au sommet européen. Le mercato est encore loin d’ouvrir ses portes. Mais en coulisses, Paris a déjà lancé les grandes manœuvres. Et cette fois, la Belgique pourrait bien être le terrain de chasse préféré du PSG.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League