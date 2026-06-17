Kylian Mbappé a marqué les esprits lors de la victoire de l’équipe de France contre le Sénégal (3-1) à la Coupe du Monde 2026. Mais au-delà de son but, c’est surtout sa célébration originale qui a intrigué les supporters.

Kylian Mbappé n’a pas seulement lancé idéalement la Coupe du Monde des Bleus en s’offrant un doublé face au Sénégal (3-1). L’attaquant français a également créé la surprise avec une célébration totalement inédite. Après avoir trouvé le chemin des filets, le capitaine de l’équipe de France a mimé un joueur de flûte devant les caméras du monde entier. Une scène qui a immédiatement suscité de nombreuses interrogations sur les réseaux sociaux.

Une promesse tenue par Mbappé

L’explication remonte à quelques jours avant le début de la compétition. Lors d’une interview accordée à Fox Sports, Mbappé avait été interrogé sur son enfance et ses activités en dehors du football. Le capitaine des Bleus avait alors révélé un souvenir méconnu de son parcours : à la demande de ses parents, il avait pratiqué la flûte pendant environ un à deux ans lorsqu’il était plus jeune.

Amusé par cette anecdote, l’animateur James Corden avait poursuivi la discussion sur le ton de la plaisanterie. Mbappé avait alors lancé qu’il reproduirait un geste de joueur de flûte s’il marquait contre le Sénégal lors de l’entrée en lice des Bleus.

Mbappé n’a pas oublié

Quelques jours plus tard, l’attaquant du Real Madrid a parfaitement respecté son engagement. Auteur du premier but français de la compétition, il a immédiatement mimé cette fameuse flûte devant les caméras. Une célébration aussi inattendue que sympathique, qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et des médias internationaux. Ce clin d’œil a également permis aux supporters de découvrir une facette plus personnelle de la star française, souvent associée uniquement à ses performances sur le terrain.

Au-delà de cette séquence amusante, Mbappé a surtout réussi son entrée dans la compétition. Son but a mis les Bleus sur de bons rails avant une victoire 3-1 contre une équipe sénégalaise qui a pourtant longtemps posé des problèmes aux hommes du sélectionneur français. Avec cette prestation et cette célébration devenue virale, le capitaine français a déjà marqué les esprits dès son premier match dans ce Mondial 2026.