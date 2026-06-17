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FRANCE

OM Mercato : énorme coup dur dans le dossier Amadou Koné !

Par Bastien Aubert - 17 Juin 2026, 05:30
Amadou Koné (NEOM)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

L’OM apprécie le profil d’Amadou Koné. Mais alors que le milieu défensif souhaite retrouver l’Europe cet été, le dossier est en train de se compliquer sérieusement pour les dirigeants marseillais.

L’OM savait que le dossier serait difficile. Il pourrait finalement devenir l’un des plus disputés du mercato estival. Déjà intéressé par Amadou Koné lors de l’hiver 2025, le club phocéen n’a jamais totalement abandonné cette piste. Le milieu de terrain ivoirien, qui évolue aujourd’hui sous les couleurs de Neom en Arabie saoudite, continue de figurer parmi les profils appréciés par la cellule de recrutement marseillaise. Un intérêt renforcé par la volonté du joueur de retrouver le football européen dès cet été.

L’OM n’est plus seul sur Koné

Le problème pour Marseille, c’est que cette opportunité de marché commence à attirer du beau monde. Selon Média Foot, plusieurs clubs ont récemment manifesté leur intérêt pour le joueur. En France, le RC Strasbourg surveille toujours attentivement sa situation. Mais c’est surtout à l’étranger que la concurrence prend de l’ampleur. L’AS Rome aurait ainsi été informée de la possibilité de recruter Amadou Koné et pourrait rapidement passer à l’action. Un concurrent de poids pour l’OM, capable d’offrir un projet sportif attractif au joueur. Comme si cela ne suffisait pas, le RB Leipzig aurait lui aussi pris des renseignements sur le milieu ivoirien. Une preuve supplémentaire que son profil continue de séduire plusieurs clubs ambitieux sur le continent.

Un profil très recherché au Mercato

Cette montée en puissance de la concurrence n’a rien d’étonnant. À son poste, Amadou Koné possède des qualités particulièrement recherchées dans le football moderne. Impact physique, capacité de récupération, volume de jeu et expérience malgré son passage récent en Arabie saoudite : autant d’atouts qui expliquent pourquoi plusieurs clubs européens suivent son dossier de près. Pour l’OM, l’intérêt est logique. Le club cherche à renforcer son entrejeu avec des joueurs capables d’apporter de l’équilibre et de l’intensité dans les grands rendez-vous.

L’ouverture du mercato dans la plupart des grands championnats européens pourrait désormais accélérer les choses. Plus les semaines passeront, plus le nombre de prétendants risque d’augmenter autour du joueur. L’OM conserve des arguments dans ce dossier, notamment la perspective d’un retour en Ligue 1 et un rôle important dans le projet sportif olympien. Mais face à des clubs comme l’AS Rome ou le RB Leipzig, la bataille s’annonce particulièrement rude. Les dirigeants marseillais devront se montrer convaincants s’ils souhaitent transformer leur intérêt de longue date en signature concrète.

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