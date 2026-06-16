Alors que Bruno Genesio semble promis à l’OM, un autre club ambitieux de Ligue 1 a tenté de bouleverser les plans marseillais.

L’avenir de Bruno Genesio semble se dessiner de plus en plus clairement. Après plusieurs semaines de spéculations autour du futur entraîneur de l’OM, le technicien français aurait déjà donné son accord pour rejoindre le club phocéen. Une avancée majeure qui n’a toutefois pas empêché certains concurrents de tenter leur chance jusqu’au bout.

Selon Foot Mercato, le Paris FC s’est récemment renseigné sur la situation de l’ancien coach de l’OL et de Rennes. Promu parmi les clubs les plus ambitieux du championnat grâce au soutien de ses nouveaux propriétaires, le club parisien cherche activement le profil idéal pour mener son projet sportif. Genesio figurait ainsi parmi les pistes étudiées.

Genesio fidèle à son choix OM

Malgré cet intérêt concret du Paris FC, Bruno Genesio n’aurait pas changé de position. Toujours selon Foot Mercato, l’entraîneur aurait déjà donné son accord à l’OM, fermant ainsi la porte aux approches du club de la capitale. Une décision qui confirme la volonté du technicien de relever le défi marseillais et de prendre les commandes d’un club qui vise un retour durable au premier plan en France comme en Europe.

Pour le Paris FC, il faut désormais explorer d’autres options. Parmi les profils appréciés figure notamment Liam Rosenior. Libre depuis son passage éclair à Chelsea, où son aventure n’avait duré que 104 jours, l’entraîneur anglais conserve néanmoins une excellente réputation auprès de plusieurs décideurs parisiens. Son travail réalisé à Strasbourg continue de séduire et son nom reste bien placé dans la réflexion actuelle.

Un mercato ambitieux déjà lancé au PFC

En parallèle du dossier de l’entraîneur, le Paris FC prépare également un mercato estival particulièrement offensif. Les dirigeants souhaitent renforcer significativement l’effectif avec quatre à cinq recrues durant l’été. Une enveloppe d’environ 50 millions d’euros aurait été prévue pour accompagner cette montée en puissance.

Plusieurs dossiers seraient déjà en cours d’étude, notamment dans l’entrejeu où le club cherche à apporter davantage de qualité et d’expérience. Cette stratégie confirme les ambitions élevées du Paris FC, bien décidé à s’installer durablement dans le paysage de la Ligue 1. Si l’offensive parisienne n’a pas suffi à convaincre Bruno Genesio, elle témoigne en revanche de la nouvelle dimension prise par le club francilien. Une montée en puissance qui pourrait rapidement rebattre les cartes dans la hiérarchie du football français.