Blessé juste avant le début de la Coupe du Monde, Leonardo Balerdi (OM, 27 ans) fait tout de même parler de lui.

La déception est immense pour Leonardo Balerdi. Blessé à quelques jours du début de la Coupe du monde 2026, le défenseur de l’OM a été contraint de renoncer au plus grand rendez-vous de sa carrière. Mais malgré son absence, l’international argentin continue de faire parler de lui au sein de l’Albiceleste.

L’Argentine n’oublie pas Balerdi

Face à cette mauvaise nouvelle, Lionel Scaloni a décidé d’appeler Marcos Senesi pour compléter le groupe. Sportivement, l’Albiceleste perd toutefois un élément important de sa rotation défensive, apprécié pour sa polyvalence et son état d’esprit irréprochable. Alors que l’Argentine s’apprête à débuter son Mondial face à l’Algérie avant d’affronter l’Autriche puis la Jordanie, les champions du monde en titre ont tenu à adresser un message fort à leur coéquipier malheureux.

Avant leur entrée en lice, les joueurs argentins ont posé ensemble avec une banderole au nom de Leonardo Balerdi. Une image forte qui a rapidement circulé et qui témoigne de l’attachement du groupe à l’ancien joueur du Borussia Dortmund.

Un soutien qui fait les affaires de l’OM ?

Dans le vestiaire, le soutien a également été unanime. Plusieurs cadres de la sélection ont tenu à réconforter le Marseillais, conscient de la douleur que représente un forfait à quelques jours d’une Coupe du monde. Pour un footballeur, manquer une telle compétition reste l’une des plus grandes frustrations possibles. Cette scène illustre aussi la force collective de l’Argentine.

Malgré ce premier coup dur, le groupe de Lionel Scaloni affiche son unité et sa solidarité avant d’entamer un tournoi où il figurera encore parmi les principaux favoris. Du côté de l’OM, cette blessure sera suivie avec attention. L’objectif est désormais de permettre à Balerdi de récupérer dans les meilleures conditions afin qu’il puisse retrouver rapidement les terrains et préparer sereinement la suite de la saison… ou le mercato.