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ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour les supporters, Cathro se frotte déjà les mains en L2 !

Par Bastien Aubert - 16 Juin 2026, 14:30
Les supporters stéphanois

Malgré la déception de la relégation en Ligue 2, les supporters de l’ASSE ne subiront pas de hausse massive des tarifs d’abonnement pour la saison à venir. 

À Saint-Étienne, tout le monde s’attendait à une saison particulière après la descente. Pourtant, les dirigeants ont choisi de ménager leurs fidèles supporters en évitant de leur infliger ce qui aurait pu être perçu comme une double peine. L’ASSE vient en effet de dévoiler les conditions de sa prochaine campagne d’abonnement et la tendance est clairement à la stabilité.

Les abonnés historiques préservés

Pour les supporters de l’ASSE déjà abonnés la saison dernière, les tarifs restent quasiment inchangés. La bonne surprise concerne notamment les Kops, où le réabonnement est maintenu à 133 euros, exactement au même prix que lors du précédent exercice. Dans les autres secteurs du stade, les augmentations restent symboliques, comprises entre 1 et 3 euros seulement. Les réabonnements pourront être effectués dès le 17 juin, une date très attendue par les fidèles du Chaudron. La hausse est légèrement plus marquée pour les nouveaux venus.

En Kop Sud, l’abonnement passe ainsi de 146 à 155 euros. En Latérale Henri-Point, il évolue de 290 à 305 euros, tandis que le Carré Légende grimpe de 490 à 515 euros. Des augmentations qui restent toutefois relativement contenues compte tenu du contexte économique actuel et des investissements que le club devra consentir pour retrouver rapidement l’élite. Les nouveaux abonnements seront accessibles à partir du 24 juin.

Cathro peut compter sur un Chaudron toujours fidèle

Cette politique tarifaire devrait permettre à l’ASSE de conserver une forte affluence à Geoffroy-Guichard malgré la relégation. Une excellente nouvelle pour Ian Cathro, qui s’apprête à découvrir l’ambiance unique du Chaudron en tant qu’entraîneur des Verts. Le technicien écossais sait déjà qu’il pourra s’appuyer sur un public mobilisé pour accompagner son équipe dans la course à la remontée.

Aucun changement n’a par ailleurs été annoncé concernant les balcons Paret et Snella, dont les modalités restent identiques à celles de la saison précédente. À l’heure où de nombreux clubs profitent parfois d’une nouvelle campagne pour augmenter sensiblement leurs tarifs, l’ASSE a choisi la voie de la fidélité. Un geste apprécié par les supporters et une première victoire extra-sportive avant même le début de la saison.

ASSE

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