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FRANCE

ASSE Mercato : Maubleu a choisi son futur club !

Par Fabien Chorlet - 16 Juin 2026, 16:00
Brice Maubleu

En fin de contrat cet été avec l’ASSE, Brice Maubleu ne devrait pas prolonger l’aventure chez les Verts et devrait rebondir dans un autre club de Ligue 2.

Héros de la victoire aux tirs de but de l’AS Saint-Étienne face à Rodez lors du play-off 2 de Ligue 2, Brice Maubleu arrive en fin de contrat cet été avec le club forézien. Et comme cela se dessinait depuis plusieurs semaines, l’avenir du gardien de 36 ans devrait s’écrire loin du Forez la saison prochaine.

Maubleu a dit oui à un autre club de Ligue 2 que l’ASSE !

Selon Peuple Vert, l’ancien portier de Grenoble aurait refusé la proposition de prolongation formulée par les dirigeants stéphanois et devrait désormais s’engager librement en faveur d’un autre club de Ligue 2. L’identité de cette formation n’a toutefois pas été révélée par nos confrères. Un départ qui marquerait la fin d’une courte mais marquante aventure sous le maillot vert pour le gardien expérimenté.

Pour rappel, Brice Maubleu disposait de plusieurs pistes cet été, aussi bien en Ligue 2 qu’en Ligue 3. Les noms du SC Bastia et de l’AS Cannes avaient notamment été évoqués ces dernières semaines.

ASSE

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