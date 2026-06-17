Inexistant contre l’Argentine, Amine Gouiri (OM, 26 ans) a raté ses débuts en Coupe du Monde avec l’Algérie.

Pour sa première en Coupe du Monde, Amine Gouiri espérait certainement un scénario bien différent. Opposé à l’Argentine de Lionel Messi, l’attaquant de l’OM a vécu une entrée en matière particulièrement difficile avec les Fennecs. Aligné à la pointe de l’attaque algérienne, le joueur de 26 ans n’a jamais trouvé la clé face à l’impressionnante charnière composée de Cristian Romero et Lisandro Martinez. Deux défenseurs qui lui ont laissé très peu d’espace tout au long de la rencontre.

Une soirée rageante pour Gouiri

Rapidement privé de ballons exploitables, Gouiri a semblé s’enfoncer progressivement dans la frustration. Peu trouvé par ses partenaires, il a souvent décroché très bas pour tenter de participer à la construction du jeu. Un décrochage permanent qui illustre les difficultés rencontrées par l’attaque algérienne face au pressing et à la maîtrise technique de l’Albiceleste. Sa connexion avec Nabil Bentaleb est restée limitée et plusieurs de ses déplacements sur le côté droit pour combiner avec Anis Hadj Moussa n’ont pas permis de débloquer la situation.

Symbole de cette frustration grandissante, il s’est également signalé par une intervention en retard sur Alexis Mac Allister à la 34e minute. Souvent statique et rarement en position dangereuse, Gouiri n’a jamais réussi à inquiéter Emiliano Martinez. Après le deuxième but inscrit par Lionel Messi, le sélectionneur algérien a finalement décidé de le remplacer. Une sortie qui a confirmé une impression générale très négative autour de sa prestation. Bien sûr, l’ancien Rennais n’a pas été le seul Algérien en difficulté face aux champions du monde (aucun tir cadré). Mais en tant qu’avant-centre et principal espoir offensif des Fennecs, il était naturellement davantage exposé aux critiques.

Les supporters algériens ne l’ont pas épargné

Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters algériens ont affiché leur déception après cette prestation : « Gouiri regarde le match comme nous sauf que lui il est sur le terrain. Aucun pressing sur les défenseurs qui jouent librement dans ces premières 20 minutes. » Un autre internaute a ironisé : « Gouiri à chaque replay il touche sa barbe wsh tu cherches quoi dedans » Certains commentaires se sont montrés encore plus sévères : « Amine Gouiri cet opportuniste qui a esquivé la CAN par blessure amplifiée et aujourd’hui nous pond cette première mi-temps horrible ? » Une réaction brutale mais qui traduit l’immense attente placée autour du joueur de l’OM.

Cette première sortie ratée ne condamne évidemment pas la Coupe du Monde de Gouiri. Mais elle place déjà l’attaquant dans une situation délicate avant les prochains rendez-vous de l’Algérie. Attendu comme l’un des leaders offensifs de cette génération, le joueur de l’OM devra rapidement réagir pour faire oublier cette prestation décevante. Car dans une Coupe du Monde, les occasions de se rattraper arrivent vite… mais elles ne sont jamais infinies.