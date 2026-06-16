Revue de presse Mondial 2026 : Old (ASSE) a fait ses débuts, inquiétude pour les Bleus

Voici notre revue de presse spéciale Coupe du monde en date du mardi 16 juin 2026.

France – Sénégal : surprise dans le onze sénégalais ?

L’équipe de France est au complet dans le New Jersey, où les 26 Bleus se sont bien entraînés hier soir, à la veille de leur entrée en lice en Coupe du monde face au Sénégal (21h). Du côté du Sénégal, l’ancien Strasbourgeois Mamadou Sarr tient la corde pour épauler Moussa Niakhaté en défense centrale, le capitaine habituel Kalidou Koulibaly étant à court de compétition.

La compo probable des Bleus face au Sénégal : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Olise, Dembélé, D. Doué – Mbappé (cap.).

Belgique – Égypte (1-1) : Diables Rouges et Pharaons au coude à coude

À Seattle, la Belgique a bien failli se faire surprendre par l’Egypte au terme d’une rencontre haute en intensité. Eman Ashour, bien servi par Mohamed Salah, s’est recentré aux abords de la surface pour envoyer une frappe rasante du droit dans les filets de Courtois et ouvrir le score logiquement (0-1, 20e).

Mieux en seconde période, les Diables Rouges ont touché du bois sur un coup-franc de De Bruyne (53e). Dans la continuité, Courtois se détendait sur sa ligne sur une tête de Salah avant de voir Ashour rater le cadre (55e). Le match, débridé, partait dans out les sens.

Lancé, Marmoush expédiait une frappe contrée qui flirtait avec le cadre belge (64e). A peine entré en jeu, Lukaku poussait Hany au CSC sur son premier ballon (1-1, 67e). L’attaquant belge envoyait ensuite une tête au-dessus (87e). Score final de parité et prometteur pour la suite des deux équipes.

Équipe de France : la chaleur inquiète les Bleus

Alors que les Bleus lanceront leur Mondial mardi soir contre les Lions de la Teranga, un sujet inquiète tout particulièrement Didier Deschamps et son staff : la chaleur. Un sujet récurrent depuis le début du tournoi, mais qui est évidemment un élément à prendre en compte, puisqu’elle peut produire de la déshydratation ou de l’hyperthermie. Comme l’indique L’Équipe, le staff des Bleus est inquiet vis-à-vis des températures qu’il y aura à New York demain, à 15h, date à laquelle le coup d’envoi du match sera donné. Le thermomètre devrait afficher 27 degrés dans la banlieue de New York, moins que lors des entraînements de la semaine dernière, mais c’est tout de même un aspect à prendre en compte. Pour ce match, et pour les prochains, avec une chaleur qui peut clairement avoir un impact sur le niveau de rendement des joueurs tricolores.

Un programme de préparation a ainsi été mis en place, avec des joueurs encouragés à boire 4 à 6 litres d’eau par jour, le tout avec des sels minéraux ajoutés, comme l’indique le journal. Le staff a même glissé aux joueurs de contrôler la couleur de leur urine. Lors des séances d’entraînement, les matchs sont d’ailleurs joués en quarts temps, et le staff donne régulièrement des écharpes de glace et des serviettes imbibées d’eau froide aux joueurs. L’expédition tricolore voyage d’ailleurs avec des petites piscines d’eau et les joueurs ont aussi recours à la fameuse cryothérapie.

Tunisie : énorme imbroglio pour Lamouchi

Le technicien franco-tunisien Sabri Lamouchi s’apprêterait à être démis de ses fonctions, a d’abord annoncé la Fédération tunisienne de football, avant de supprimer son annonce ! Avec son staff, il a bien dirigé la séance de ce lundi à Monterrey. La Tunisie doit affronter le Japon samedi, puis les Pays-Bas.

Arabie saoudite – Uruguay (1-1) : la Celeste arrache le nul

Après l’immense exploit du Cap-Vert contre l’Espagne (0-0), l’Arabie saoudite et l’Uruguay s’affrontaient cette nuit pour le deuxième match de poule du groupe H. Les Saoudiens et les Uruguayens se sont également quittés sur un match nul (1-1). Menée après l’ouverture du score saoudienne d’Abdulelah Al Amri (41e), la Celeste a égalisé en fin de match par l’intermédiare de Maxi Araujo (80e).

Iran – Nouvelle-Zélande (2-2) : match nul pour Old (ASSE) et les Kiwis

Dans le dernier match de la nuit, il n’y a pas eu de vainqueur non plus entre l’Iran et la Nouvelle-Zélande (2-2). Deux fois devant au score grâce à un doublé d’Elijag Henry Just, les Kiwis peuvent nourrir des regrets d’avoir manqué de décrocher leur première victoire en Coupe du monde. Remplaçant au coup d’envoi, le latéral gauche de l’AS Saint-Étienne, Ben Old, est entré en jeu à la 68e minute, faisant ainsi sa première apparition à la Coupe du monde avec la Nouvelle-Zélande.