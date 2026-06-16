Après avoir quitté le banc de l’ASSE, Philippe Montanier a déjà repris du service.

L’aventure de Philippe Montanier sur le banc de l’ASSE appartient désormais au passé. Mais l’ancien entraîneur des Verts n’est pas resté longtemps éloigné du football. Quelques jours seulement après son départ, il a déjà repris du service, même si ce n’est pas encore sur un banc de touche.

Montanier consultant au Mondial

En attendant de trouver un nouveau projet sportif, Montanier a en effet endossé un autre costume durant cette Coupe du monde 2026. Les téléspectateurs de beIN SPORTS ont pu découvrir l’ancien coach stéphanois dans un rôle de consultant, où son expertise est mise à profit pour décrypter les rencontres du tournoi.

Habitué à l’analyse tactique et à la lecture des matchs, l’ancien technicien de la Real Sociedad, du RC Lens ou encore de Toulouse apporte un éclairage apprécié sur les différentes affiches de la compétition. Une fonction qui lui permet de rester au plus près du terrain tout en attendant la prochaine opportunité de relancer sa carrière d’entraîneur.

Arribagé comme binôme

Sur l’antenne de beIN SPORTS, Philippe Montanier intervient notamment aux côtés de Dominique Arribagé. Son regard d’ancien coach de Ligue 1 et de Ligue 2 lui permet d’apporter des explications précises sur les choix tactiques des sélectionneurs, les performances individuelles ou encore les tendances observées durant le Mondial. Pour les supporters de l’ASSE, cette reconversion temporaire est l’occasion de continuer à suivre celui qui a récemment dirigé les Verts.

Même si son passage dans le Forez est désormais terminé, Montanier conserve une image d’homme de football respecté pour ses compétences et son expérience du haut niveau. Reste désormais à savoir quand l’entraîneur de 61 ans retrouvera un banc. Son parcours et son expérience devraient lui permettre de susciter rapidement l’intérêt de plusieurs clubs, en France comme à l’étranger. En attendant, Philippe Montanier continue de vivre le football autrement. Une manière de rester dans la lumière et de démontrer que, même loin des vestiaires, son expertise demeure très recherchée.