À LA UNE DU 16 AOûT 2026
[18:47]LOSC : un nouveau départ se dessine pour un défenseur freiné en plein élan
[18:25]ASSE : Le départ canon se confirme, le mercato s’emballe dans le Forez
[18:06]Real Madrid, FC Barcelone : un prix de 60 M€ relance leur duel !
[17:47]ASSE : un ancien gardien des Verts change encore de club
[17:23]OL : Giraldez lance trois recrues face à un premier gros test
[17:02]ASSE : un dernier test contrasté avant la reprise des jeunes Verts
[16:44]OM : un nouveau refus complique encore le mercato marseillais !
[16:23]RC Lens : Cuisance fête ses 27 ans après un été bien rempli
[16:02]ASSE : un prix XXL fixé pour refroidir les prétendants de Boakye !
[16:00]RC Lens : avant le PSG, Risser signe un geste qui fait chaud au cœur aux supporters 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : un ancien gardien des Verts change encore de club

Par Wladimir DELCROS - 16 Août 2026, 17:47
ASSE : un ancien gardien des Verts change encore de club

Formé à l’ASSE, Alexis Guendouz poursuit son parcours loin de la France. Après une saison au MC Alger, le gardien international algérien reste dans le championnat local mais rejoint une nouvelle formation.

Guendouz s’engage avec la JS Kabylie

Alexis Guendouz va défendre les couleurs de la JS Kabylie. Comme rapporté par En Vert et Contre Tous, l’ancien portier stéphanois quitte le MC Alger seulement un an après son arrivée. La durée de son nouveau contrat n’a pas été précisée dans les éléments communiqués.

Un parcours construit loin de Saint-Étienne

Pur produit de la formation de l’ASSE, Guendouz avait évolué avec la réserve sans parvenir à s’installer en équipe première. Le gardien était ensuite parti chercher du temps de jeu à Pau pendant deux saisons, avant de quitter la France en 2020.

Son parcours l’a depuis conduit à l’USM Alger puis au CR Belouizdad, où il s’est imposé durant deux exercices. Il a également découvert le championnat iranien sous les couleurs de Persépolis, avec lequel il a réalisé une saison pleine, avant de revenir en Algérie au MC Alger.

Un nouveau défi sans quitter l’Algérie

À la JS Kabylie, Alexis Guendouz entame donc une nouvelle étape dans un championnat qu’il connaît parfaitement. Ce transfert confirme aussi la trajectoire singulière du gardien, qui a su franchir les étapes loin de la maison Verte après ses années de formation dans le Forez.

Passé par trois pays au cours de sa carrière, le natif de Saint-Étienne mise cette fois sur la continuité en restant en Algérie, tout en changeant une nouvelle fois de club.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot