ASSE : un ancien gardien des Verts change encore de club

Formé à l’ASSE, Alexis Guendouz poursuit son parcours loin de la France. Après une saison au MC Alger, le gardien international algérien reste dans le championnat local mais rejoint une nouvelle formation.

Guendouz s’engage avec la JS Kabylie

Alexis Guendouz va défendre les couleurs de la JS Kabylie. Comme rapporté par En Vert et Contre Tous, l’ancien portier stéphanois quitte le MC Alger seulement un an après son arrivée. La durée de son nouveau contrat n’a pas été précisée dans les éléments communiqués.

Un parcours construit loin de Saint-Étienne

Pur produit de la formation de l’ASSE, Guendouz avait évolué avec la réserve sans parvenir à s’installer en équipe première. Le gardien était ensuite parti chercher du temps de jeu à Pau pendant deux saisons, avant de quitter la France en 2020.

Son parcours l’a depuis conduit à l’USM Alger puis au CR Belouizdad, où il s’est imposé durant deux exercices. Il a également découvert le championnat iranien sous les couleurs de Persépolis, avec lequel il a réalisé une saison pleine, avant de revenir en Algérie au MC Alger.

David Guion sur la faute éventuelle de Pedro sur Koné : « C’est flagrant. Je pense que l’arbitre était dans l’émotion de la blessure et n’a pas voulu mettre deux coups derrière la tête à l’ASSE. » — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2088658222475547078

Un nouveau défi sans quitter l’Algérie

À la JS Kabylie, Alexis Guendouz entame donc une nouvelle étape dans un championnat qu’il connaît parfaitement. Ce transfert confirme aussi la trajectoire singulière du gardien, qui a su franchir les étapes loin de la maison Verte après ses années de formation dans le Forez.

Passé par trois pays au cours de sa carrière, le natif de Saint-Étienne mise cette fois sur la continuité en restant en Algérie, tout en changeant une nouvelle fois de club.