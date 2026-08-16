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FRANCE

RC Lens : Cuisance fête ses 27 ans après un été bien rempli

Par Louis Chrestian - 16 Août 2026, 16:23
RC Lens : Cuisance fête ses 27 ans après un été bien rempli

Michaël Cuisance célèbre son 27e anniversaire ce dimanche 16 août. Arrivé cet été au RC Lens, le milieu de terrain a déjà accumulé du temps de jeu pendant la préparation et attend désormais de découvrir Bollaert sous ses nouvelles couleurs.

Une première bougie en Sang et Or

Né le 16 août 1999 à Strasbourg, Michaël Cuisance fête ses 27 ans ce dimanche. Un anniversaire particulier pour le milieu français, qui vient tout juste d’entamer une nouvelle étape de sa carrière avec le RC Lens, comme le rappelle Lensois.com.

Pur produit de la formation du RC Strasbourg Alsace, l’ancien joueur de l’OM a rejoint les Sang et Or cet été en provenance du Hertha Berlin. Un choix qu’il a récemment expliqué, alors que les raisons de sa venue en Artois remontent à des premiers contacts noués bien avant son transfert.

Un dossier suivi de longue date par Leca

Michaël Cuisance a notamment révélé que Jean-Louis Leca avait déjà tenté de l’attirer au RC Lens un an plus tôt. Les deux hommes étaient restés en contact malgré l’échec de cette première approche, facilitant ainsi l’issue du dossier cet été.

Déjà 273 minutes pendant la préparation

La recrue lensoise n’a pas perdu de temps pour trouver sa place dans la rotation. Cuisance a participé aux six matchs amicaux de la préparation estivale, pour un total de 273 minutes disputées. Un premier bilan qui a permis de tirer des enseignements encourageants sur son intégration.

Capable d’apporter sa qualité technique et sa créativité dans l’entrejeu, le Strasbourgeois de naissance aborde donc ses 27 ans avec un nouveau défi. Il lui reste désormais à confirmer ces premières impressions en compétition officielle et devant le public de Bollaert.

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