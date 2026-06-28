RC Lens : un premier verdict tombe après l’arrivée de Michaël Cuisance

Alors que le RC Lens a officialisé l’arrivée de Michaël Cuisance en provenance du Hertha Berlin, les supporters sang et or restent prudents.

Le mercato estival du RC Lens a débuté avec l’officialisation de la signature de Michaël Cuisance, milieu de terrain de 26 ans arrivé en provenance du Hertha Berlin. Formé à Nancy puis révélé très jeune au Bayern Munich, le joueur retrouve la Ligue 1 avec l’ambition de relancer définitivement sa carrière après plusieurs expériences en Allemagne, en Italie et en France.

À cette occasion, nous avons lancé un sondage pour interroger les supporters avec une question simple : « Michaël Cuisance, une bonne pioche ? » Les résultats du sondage (52 votes) traduisent une certaine prudence chez les supporters avec notamment une parfaite égalité :

50 % ont voté : Oui, top joueur

50 % ont voté : On attend de voir

0 % ont voté : Non, limité

Un vote qui reflète l’espoir… mais aussi les interrogations

Premier enseignement : aucun votant ne considère Michaël Cuisance comme un joueur limité. Un signal plutôt positif pour une recrue dont le talent n’a jamais réellement été remis en question.

En revanche, la moitié des participants préfère attendre ses premières prestations sous le maillot lensois avant de se prononcer définitivement. Une réaction logique pour un joueur au parcours atypique, capable d’enchaîner les performances de haut niveau mais qui a parfois manqué de régularité au fil de sa carrière.

L’autre moitié des votants se montre déjà convaincue que le RC Lens réalise une excellente opération en recrutant un milieu technique, créatif et expérimenté.

Un profil qui peut apporter au RC Lens

À 26 ans, Michaël Cuisance arrive dans le Nord avec une solide expérience malgré son jeune âge. Passé notamment par le Bayern Munich, le Borussia Mönchengladbach, Venise puis le Hertha Berlin, il possède une qualité de passe reconnue et une capacité à casser les lignes balle au pied.

Le staff lensois espère désormais retrouver le joueur qui faisait partie des plus grands espoirs français il y a quelques saisons.

Verdict attendu sur le terrain

Ce sondage montre finalement une tendance intéressante : les supporters du RC Lens accueillent favorablement cette arrivée, mais souhaitent avant tout juger le joueur sur ses performances à Bollaert plutôt que sur son CV.

Les premières rencontres de préparation, puis le début de saison, permettront rapidement de savoir si Michaël Cuisance deviendra l’une des bonnes surprises du mercato lensois.