RC Lens : Michaël Cuisance, le remplaçant parfait d’Adrien Thomasson ?

Le RC Lens a décidé de miser sur Michaël Cuisance pour renforcer son entrejeu. À 26 ans, l’ancien joueur de l’OM et du Bayern Munich revient en Ligue 1 après une saison très solide avec le Hertha Berlin. Mais peut-il vraiment faire oublier Adrien Thomasson ? Les données et son profil dessinent en tout cas un milieu très différent, capable d’apporter une vraie touche technique au Racing.

Un milieu capable de jouer partout

Cuisance n’est pas un milieu classique. Gaucher, technique et à l’aise dans les petits espaces, il peut évoluer devant la défense, comme relayeur ou plus haut entre les lignes. Avec le Hertha cette saison, il a disputé 31 matchs, avec 3 buts et 4 passes décisives, tout en étant très régulièrement utilisé.

Selon Data’Scout, il figure parmi les meilleurs meneurs de jeu de 2. Bundesliga et affiche également des statistiques très intéressantes dans la récupération. Un profil rare, capable de casser des lignes par la passe tout en participant activement au travail sans ballon.

Des chiffres qui impressionnent dans la récupération

Les données mettent notamment en avant son intelligence défensive. Cuisance affiche un très haut niveau sur les interceptions et les duels défensifs disputés. Cela montre un joueur capable de lire les trajectoires, de couper les lignes de passe et de récupérer sans forcément se jeter.

Dans l’utilisation du ballon, il se distingue aussi par ses passes progressives, ses passes en profondeur et sa capacité à recevoir dans des zones denses. Lens récupère donc un joueur qui peut faire avancer le jeu, donner du rythme et offrir une solution supplémentaire dans la construction.

Cuisance et Thomasson : deux milieux très différents

Le parallèle avec Adrien Thomasson est logique, mais les deux joueurs n’ont pas le même registre. Thomasson apporte davantage de volume, de courses, de sprints et d’intensité dans la répétition des efforts. Cuisance, lui, s’appuie davantage sur sa lecture du jeu, sa qualité de passe et son positionnement.

Là où Thomasson peut étouffer son adversaire par son activité, Cuisance cherche plutôt à anticiper et à orienter. Il ne sera donc pas un copier-coller de l’ancien Lensois, mais peut représenter une alternative plus créative et plus technique.

Le défi de l’intensité lensoise

C’est la grande interrogation. Le RC Lens joue avec beaucoup de rythme, de pressing et d’exigence athlétique. Cuisance devra retrouver une grosse capacité à répéter les efforts pour s’intégrer pleinement dans ce collectif.

Ses précédentes données physiques montrent qu’il a déjà été capable de produire un gros volume de courses à haute intensité. Tout l’enjeu sera de savoir s’il peut retrouver ce niveau dans un système lensois beaucoup plus intense que celui du Hertha Berlin.

Si l’adaptation est réussie, Lens pourrait tenir un vrai coup. Pour une somme estimée autour de 2 millions d’euros, Cuisance peut devenir un milieu très précieux : capable de récupérer comme un 6, d’organiser comme un 8 et de créer comme un 10.