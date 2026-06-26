RC Lens Mercato : une petite inquiétude entoure déjà Cuisance après son officialisation

Le RC Lens tient sa nouvelle recrue au milieu de terrain avec Michaël Cuisance. Si le Français revient en Ligue 1 après deux saisons au Hertha Berlin, les observateurs allemands dressent un bilan plus nuancé de son passage outre-Rhin.

Le RC Lens a officialisé ce vendredi soir l’arrivée de Michaël Cuisance. Le milieu de terrain de 26 ans s’est engagé jusqu’en 2030 après son passage au Hertha Berlin, marquant ainsi son retour en France après plusieurs années passées entre l’Allemagne et l’Italie.

Joueur de projection, gaucher doté d’une excellente qualité technique, Cuisance arrive avec un profil capable d’apporter de la créativité et de casser les lignes balle au pied. Une qualité qui a convaincu les dirigeants lensois de miser sur lui pour les prochaines saisons. Le transfert est estimé à environ cinq millions d’euros, bonus compris, selon plusieurs médias allemands.

En Allemagne, un bilan plus contrasté

Si son talent n’a jamais été remis en question, le regard porté sur ses deux saisons au Hertha Berlin est loin d’être unanime. Selon le média allemand Berliner Kurier, « l’ampleur de la perte sportive reste discutable. Cuisance a signé quelques coups d’éclat lors des deux saisons au Hertha, mais ses performances ont manqué de régularité à long terme. »

Autrement dit, le Français a alterné les prestations de haut niveau avec des périodes plus discrètes, sans parvenir à afficher une constance suffisante pour devenir un leader incontestable de l’équipe berlinoise. Ce qui pourrait inquiéter certains supporters lensois, même si le RCL a prouvé ces dernières années que paris rimait avec réussite.

Un repositionnement envisagé au milieu défensif

Toujours selon cette analyse venue d’Allemagne, le staff du Hertha envisageait récemment de faire évoluer Michaël Cuisance dans un rôle plus reculé.

Son aisance technique et sa qualité de relance pouvaient lui permettre d’occuper un poste de milieu défensif, avec davantage de responsabilités dans la première relance. Une évolution qui n’a finalement pas eu le temps de réellement s’installer avant son départ vers le RC Lens.

Un nouveau départ pour relancer sa trajectoire

À Lens, Michaël Cuisance retrouve un championnat qu’il connaît après son passage mitigé à l’Olympique de Marseille. Le club artésien espère surtout retrouver le joueur capable de faire la différence grâce à sa vision du jeu, sa qualité de passe et sa capacité à casser les lignes.

Le pari lensois consiste désormais à lui offrir un environnement où il pourra enfin exprimer son potentiel avec davantage de régularité. Car si le talent de l’ancien joueur du Bayern Munich ne fait guère débat, c’est bien sa capacité à enchaîner les performances qui sera observée de près sous le maillot sang et or.