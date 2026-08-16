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FRANCE

OM : un nouveau refus complique encore le mercato marseillais !

Par Wladimir DELCROS - 16 Août 2026, 16:44
OM : un nouveau refus complique encore le mercato marseillais !

Après l’échec de son départ à la Real Sociedad, Nayef Aguerd reste poussé vers la sortie par l’OM. Le défenseur marocain aurait toutefois déjà écarté une nouvelle destination prestigieuse.

Le Napoli se heurte au refus d’Aguerd

Le Napoli s’intéresse toujours à Nayef Aguerd, mais cette piste aurait déjà pris du plomb dans l’aile. Selon les informations relayées par Foot01, le Lion de l’Atlas aurait fait savoir qu’il n’était pas intéressé par un départ vers le club de Campanie.

Reste à savoir quand cette position a été communiquée. Le refus du Marocain pourrait remonter à la période où il donnait encore sa priorité à la Real Sociedad. Pour l’heure, Naples se heurte néanmoins à la réticence du défenseur central.

Une première piste déjà tombée à l’eau

On vous en parlait dimanche : après le retournement de situation avec la Real Sociedad, plusieurs offres restaient sur la table pour Aguerd. L’intérêt napolitain constituait l’une des portes de sortie possibles, mais ce nouvel épisode complique encore les plans marseillais.

Aguerd a publiquement démenti que sa visite médicale ait provoqué l’échec du transfert. Le joueur évoque plutôt un désaccord avec l’entraîneur concernant son utilisation lors des trois premières rencontres.

L’OM prêt à se montrer flexible

La direction phocéenne souhaite toujours se séparer de son défenseur, notamment en raison de son salaire important. Opéré et encore soumis à un protocole de reprise, Aguerd ne doit par ailleurs pas être utilisé lors des premiers matchs de la saison.

Pour faciliter son départ, l’OM serait disposé à étudier différentes formules : un prêt payant ou non, avec ou sans option d’achat. Une clause permet également un transfert contre 15 M€. Mais après la Real Sociedad et le Napoli, convaincre Aguerd apparaît désormais comme le principal obstacle du dossier.

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