Robin Risser (RC Lens, 21 ans) a rendu visite aux résidents de l’EHPAD de Beblenheim, son village natal, avant sa reprise !

Avant de retrouver le RC Lens et de lancer sa saison, Robin Risser a pris le temps de faire un détour par son village natal pour offrir un beau moment aux résidents d’un EHPAD. Robin Risser s’est distingué avant de croiser la route du PSG lors du Trophée des Champions (20h45). Le gardien du RC Lens a été invité à rendre visite aux résidents de l’EHPAD de Beblenheim, en Alsace, son village natal.

Risser a passé près d’une heure avec les résidents

De retour après son épopée avec l’équipe de France à la Coupe du Monde aux États-Unis, l’international français a répondu favorablement à cette invitation.Le 5 août dernier, Risser a consacré près d’une heure aux résidents de l’établissement. Le jeune gardien de 21 ans a pris le temps d’échanger avec eux, mais également de signer des autographes et de poser pour plusieurs photos.

Une initiative particulièrement appréciée par les personnes présentes. Cette rencontre intervient alors que Risser s’apprête à retrouver pleinement son quotidien avec le RC Lens. Après son retour de sélection, le gardien artésien va pouvoir se concentrer sur les prochaines échéances avec les Sang et Or.

Une initiative à saluer à Lens

Mais avant cela, il a tenu à consacrer un peu de son temps aux habitants de son village natal. Une attention qui mérite d’être soulignée, d’autant plus que le joueur n’était évidemment pas obligé de répondre à cette invitation.

Robin Risser et sa compagne ont ainsi offert un joli moment aux résidents de l’EHPAD de Beblenheim. Au-delà du terrain et des performances sportives, ce type d’initiative permet également de mettre en lumière une autre facette du jeune gardien du RC Lens.