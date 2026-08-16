La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le FC Barcelone se retrouve face à un véritable casse-tête pour trouver son prochain numéro 9. Alors que la piste menant à Julian Alvarez patine, Hansi Flick pourrait miser sur une solution inattendue et influer l’avenir de Lucas Stassin à l’ASSE.

Au FC Barcelone, le chantier du numéro 9 est loin d’être réglé. La priorité reste Julian Alvarez, mais l’Atlético Madrid ne semble absolument pas disposé à laisser filer son attaquant argentin, encore moins en direction du Barça. Les relations tendues entre les deux clubs ne facilitent évidemment pas les discussions.

Le Barça toujours dans le flou pour son numéro 9

Face à ce blocage, les dirigeants catalans explorent d’autres pistes. Lautaro Martinez, Vangelis Pavlidis et Nicolo Tresoldi figurent notamment parmi les profils étudiés. Mais une autre possibilité commence également à prendre de l’épaisseur : ne recruter personne et faire confiance aux joueurs déjà présents dans l’effectif.

Dani Olmo pourrait notamment être utilisé dans une position plus axiale. Raphinha ou Anthony Gordon pourraient également dépanner dans un rôle de faux neuf ou d’attaquant mobile.

Cette réflexion correspond davantage à la vision de Deco, qui souhaite s’inspirer du modèle du PSG de Luis Enrique avec plusieurs joueurs offensifs capables de permuter et d’occuper différentes positions. Flick, lui, semble davantage attaché à la présence d’un véritable numéro 9. Mais l’entraîneur allemand pourrait avoir une carte particulièrement surprenante dans sa manche.

Tunkara, la surprise de Flick ?

Ebrima Tunkara est en train de faire parler de lui durant la préparation du FC Barcelone. À seulement 16 ans, le jeune milieu hispano-gambien participe aux séances avec l’équipe première et aurait déjà impressionné le staff blaugrana.

Selon Sport, Flick verrait notamment en lui certaines qualités pouvant lui permettre d’évoluer plus haut sur le terrain. Puissant physiquement, à l’aise dos au but et capable de se retourner rapidement avec le ballon, Tunkara présenterait plusieurs caractéristiques intéressantes pour occuper la pointe.

Le scénario peut donc paraître surprenant, mais le technicien allemand pourrait être tenté de lui offrir une véritable opportunité si le Barça ne parvient pas à recruter l’avant-centre recherché. Et cette éventualité ne serait pas sans conséquence sur le marché des transferts.

Stassin pourrait voir une porte se fermer

Le cas de Lucas Stassin est directement concerné par cette situation. L’attaquant belge de l’ASSE plaît notamment à l’Atlético Madrid, qui s’est renseigné sur sa situation dans l’hypothèse d’un départ de Julian Alvarez.

Le raisonnement est simple : si Alvarez (ou Alexander Sörloth) rejoint finalement le FC Barcelone, les Colchoneros pourraient devoir lui trouver un successeur et Stassin ferait partie des profils étudiés. Mais si le Barça renonce à l’Argentin et décide finalement de faire confiance à Tunkara, tout le scénario pourrait être bouleversé.

L’Atlético conserverait alors son avant-centre argentin et n’aurait plus nécessairement besoin de se lancer à la recherche d’un nouveau numéro 9. Pour Stassin, ce serait donc une piste de moins à explorer cet été. Le jeune attaquant de l’ASSE pourrait ainsi se retrouver indirectement dépendant d’une décision prise… à plusieurs centaines de kilomètres de Saint-Étienne.