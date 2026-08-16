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FRANCE

Real Madrid, FC Barcelone : un prix de 60 M€ relance leur duel !

Par Louis Chrestian - 16 Août 2026, 18:06
Real Madrid, FC Barcelone : un prix de 60 M€ relance leur duel !

Le Real Madrid et le FC Barcelone suivent de près Kees Smit, le jeune milieu de l’AZ Alkmaar. Également ciblé par l’Atlético de Madrid, le Néerlandais pourrait faire l’objet d’une bataille à 60 M€.

Le Real Madrid en pole pour Kees Smit

La rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone devrait encore animer le mercato. Selon les informations relayées par Foot Mercato, les deux géants espagnols ont une nouvelle cible commune : Kees Smit.

Âgé de 20 ans, le milieu de terrain évolue à l’AZ Alkmaar et fait partie des éléments les plus prometteurs du football européen à son poste. L’Atlético de Madrid surveille également sa situation, mais le Real aurait pris une longueur d’avance dans ce dossier.

Un transfert estimé à 60 M€

En quête d’un renfort dans l’entrejeu dès cet été, le Real Madrid apparaît comme le prétendant le plus pressant. Le prix de Kees Smit serait estimé à environ 60 M€, une somme importante mais cohérente avec les tarifs pratiqués pour les jeunes milieux très convoités.

De leur côté, le Barça et l’Atlético envisageraient davantage cette piste à moyen ou long terme, après avoir déjà renforcé leur milieu. Le marché estival continue par ailleurs de battre son plein en Europe, Chelsea ayant notamment dominé la Real Sociedad en match amical.

Jorge Mendes au centre du dossier

L’avenir de Kees Smit est géré par Jorge Mendes. La présence de l’agent portugais pourrait faciliter une arrivée en Espagne puisqu’il dispose d’entrées auprès des trois clubs intéressés, et plus particulièrement du côté du Bernabéu.

Déjà annoncé dans le viseur madrilène ces dernières années, le joueur de l’AZ pourrait donc franchir un cap cet été. Le Real semble avoir la main, mais la concurrence du Barça et de l’Atlético devrait l’empêcher de temporiser trop longtemps.

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