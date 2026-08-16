ASSE : Le départ canon se confirme, le mercato s’emballe dans le Forez

Victorieuse de Clermont (3-1), l’ASSE a confirmé ses ambitions après sa démonstration inaugurale contre Sochaux. Entre les débuts prometteurs de Tamar Svetlin, plusieurs départs et la passerelle activée avec Pau, la semaine a été particulièrement dense.

Cardona et Breum portent encore les Verts

Deux matches, deux victoires et une attaque déjà bien lancée. Les hommes de Ian Cathro ont assumé leur statut de favoris contre Clermont malgré le but concédé en fin de rencontre. Irvin Cardona, Thierno Ballo et Jakob Breum ont trouvé le chemin des filets, ce dernier confirmant son rôle de patron technique dans l’animation stéphanoise.

La sortie sur blessure de João Ferreira a constitué la principale inquiétude de la soirée, mais les premières nouvelles se veulent rassurantes. L’ASSE poursuit donc son sans-faute et envoie déjà un signal à ses concurrents dans la course à la montée. Une situation à suivre dans l’actualité de l’ASSE en Ligue 2.

David Guion estime que la faute éventuelle de Pedro sur Koné était « flagrante ». Selon lui, l’arbitre n’a pas sifflé pour l’ASSE car il se trouvait encore dans l’émotion de la blessure. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2088658222475547078

Svetlin réussit ses premiers pas

Recruté au Korona Kielce pour un montant estimé à 3 M€ bonus compris, Tamar Svetlin a disputé ses premières minutes plus tôt que prévu après le pépin de Ferreira. Associé à un Áron Csongvai très solide, l’international slovène a livré un aperçu encourageant de ses qualités de projection et de passe.

Son profil doit apporter davantage de créativité à l’entrejeu. Avec Csongvai, Maxime Bernauer et Jaber, Ian Cathro dispose désormais de plusieurs associations possibles dans un secteur où la concurrence s’annonce relevée.

Plusieurs départs se précisent

Selon les informations de Peuple Vert, Igor Miladinovic retourne en Serbie sous la forme d’un prêt au Partizan Belgrade, avec une option d’achat avoisinant 2,3 M€. Mickaël Nadé se dirige, lui, vers le championnat des Émirats arabes unis.

Lucas Stassin se rapproche également du Benfica Lisbonne, même si l’accord définitif reste à finaliser. Le club portugais en a fait sa cible prioritaire après le transfert de Franjo Ivanovic au RC Lens.

L’axe ASSE-Pau fonctionne encore

Luan Gadegbeku est prêté sans option d’achat à Pau, où il retrouvera notamment Axel Dodote. Cette passerelle, favorisée par Luis Sousa, ancien recruteur de la maison Verte devenu directeur sportif palois, avait porté ses fruits avec Louis Mouton. L’objectif reste le même : permettre aux jeunes Stéphanois d’accumuler du temps de jeu avant de revenir mieux armés dans le Forez.