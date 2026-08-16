PSG, FC Barcelone : Paris teste deux pépites brésiliennes, dont une suivie par le Barça

Le PSG ne se contente pas de renforcer l’effectif de Luis Enrique. Le club de la capitale prépare également l’avenir et vient de mettre à l’essai deux jeunes Brésiliens avec son équipe espoirs.

Deux Brésiliens à l’essai avec les Espoirs

Alors que le mercato parisien se poursuit, la direction sportive garde un œil attentif sur des éléments prometteurs susceptibles de renforcer ses équipes de jeunes. Selon les informations du site Les Titis du PSG, deux joueurs brésiliens ont ainsi été testés lors d’une rencontre face aux jeunes de Manchester City.

Le premier se nomme Emmanuel Silva Ferreira. Cet ailier gauche, actuellement membre des U23 d’Al-Nasr Dubai aux Émirats arabes unis, a disputé une trentaine de minutes. Il s’est surtout distingué en inscrivant l’unique but de la rencontre.

Un ailier également suivi par le Barça et Benfica

Formé au Brésil, Emmanuel Silva Ferreira ne serait pas uniquement présent sur les tablettes parisiennes. Le FC Barcelone et Benfica suivraient également son évolution. Sa prestation face aux jeunes Citizens constitue donc un premier signal positif pour le PSG, même si aucune décision n’a encore été prise.

Le vestiaire parisien est prêt ! — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2089029978587320712

Paris a également donné sa chance à Joao Vittor Cugine Madia. Âgé de 19 ans, ce défenseur central évolue à Avaí, en deuxième division brésilienne. Il a joué 45 minutes durant cette mise à l’essai.

Une décision attendue dans les prochains jours

Ces deux profils sont avant tout étudiés pour renforcer l’équipe espoirs et, à terme, le groupe engagé en Youth League. L’objectif reste de leur permettre de franchir toutes les étapes avant d’envisager une éventuelle intégration à l’effectif de Luis Enrique.

Le PSG doit désormais analyser leurs performances et leur potentiel. Le club champion de France devrait faire connaître sa décision dans les prochains jours concernant la suite donnée aux essais des deux jeunes Brésiliens.