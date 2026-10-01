Peu convaincu par Lucas Digne, Luis Enrique est prêt à envisager une solution radicale au PSG et a ciblé un défenseur du FC Barcelone en vue du prochain mercato.

Le mercato hivernal du PSG pourrait déjà se préparer en coulisses. Luis Enrique n’hésite pas à faire des choix forts depuis le début de la saison, y compris avec des joueurs expérimentés. Lucas Digne en aurait notamment fait les frais après des prestations qui n’auraient pas convaincu le staff parisien. Le latéral français pourrait donc rapidement se retrouver sous pression.

Luis Enrique pense déjà à Baldé au PSG

Revenu de la Coupe du monde avec les Bleus, Lucas Digne avait pourtant été recruté pour apporter son expérience et offrir une solution supplémentaire sur le côté gauche. Mais son temps de jeu s’est rapidement réduit. Après une apparition de 45 minutes dans le Trophée des Champions, le Français a ensuite été écarté des choix de Luis Enrique pendant plusieurs rencontres. Il n’était notamment pas dans le groupe face à Monaco avant de rester sur le banc contre Brest. Une situation forcément préoccupante pour le joueur. À 33 ans, Digne sait désormais qu’il doit rapidement inverser la tendance s’il veut retrouver une place importante dans la rotation parisienne.

Dans ce contexte, Luis Enrique aurait déjà demandé à Luis Campos d’étudier une autre piste au PSG. Le nom d’Alejandro Baldé serait ainsi revenu sur la table. Le latéral de 22 ans connaît parfaitement le FC Barcelone puisqu’il est issu de la Masia. Mais sa situation sportive serait devenue plus compliquée avec les Blaugranas. Son temps de jeu limité pourrait donc ouvrir la porte à un départ. Selon Don Balon, le Barça serait même prêt à écouter une proposition parisienne à hauteur de 40 millions d’euros. Une information qui reste toutefois à prendre avec précaution à ce stade.

Le FC Barcelone aurait une porte de sortie

Le dossier pourrait néanmoins être intéressant pour le PSG. Le FC Barcelone disposerait de plusieurs solutions capables d’évoluer sur les côtés. João Cancelo peut notamment dépanner à gauche, tandis que Jules Koundé et Eric Garcia offrent des options supplémentaires dans la défense catalane. Le Barça pourrait donc envisager un départ de Baldé si une offre suffisamment importante arrivait sur la table. Les difficultés financières régulièrement rencontrées par le club catalan pourraient également rendre une grosse vente attractive. Mais cela ne signifie pas qu’un transfert vers Paris est aujourd’hui conclu.

Tout pourrait finalement dépendre de Lucas Digne. Si le Français parvient à convaincre Luis Enrique dans les prochaines semaines, le PSG pourrait très bien décider de conserver son effectif actuel. À l’inverse, si son temps de jeu continue de fondre, Luis Campos pourrait être invité à accélérer sur le marché des latéraux. Et Alejandro Baldé présenterait alors un profil particulièrement séduisant. Son âge, sa formation à Barcelone et son expérience du très haut niveau correspondent au type de joueur susceptible d’intéresser Paris. Pour l’instant, il faut donc davantage parler d’une piste que d’un transfert imminent.