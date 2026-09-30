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FRANCE

PSG : Nasser al-Khelaïfi futur président de la FIFA ?

Par Louis Chrestian - 30 Sep 2026, 13:20

Nasser al-Khelaïfi à la tête de la FIFA ? Le président du PSG a fermé la porte à cette perspective avec une déclaration sans ambiguïté. Il assure n’avoir aucune ambition de rejoindre l’instance mondiale.

La question pouvait nourrir les spéculations. La réponse de Nasser al-Khelaïfi laisse, elle, bien peu de place au doute. Interrogé sur une éventuelle candidature à la présidence de la FIFA, le dirigeant parisien a écarté cette possibilité.

« Je n’ai absolument aucun intérêt pour la FIFA, aucune ambition d’y siéger. LA FIFA N’EST PAS POUR MOI. »

Une déclaration directe qui coupe court à l’idée de le voir briguer la tête du football mondial.

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Al-Khelaïfi ferme la porte à la FIFA

Dans ses propos, le président du PSG ne se contente pas de repousser l’hypothèse d’une candidature. Il affirme également n’avoir « aucune ambition d’y siéger », élargissant son refus à une fonction au sein de l’organisation.

Le choix des mots est particulièrement ferme. Aucun calendrier, aucune condition, aucune ouverture vers un éventuel projet : Al-Khelaïfi présente la FIFA comme une destination qui ne l’intéresse pas.

Sa dernière phrase résume sa position : « LA FIFA N’EST PAS POUR MOI. » De quoi refroidir ceux qui imaginaient cette fonction comme la prochaine étape de son parcours.

Une réponse claire sur ses ambitions

Cette prise de parole ne précise pas les raisons de son refus. Elle ne permet donc pas de lui attribuer une stratégie ou d’autres objectifs. En revanche, sur la question posée, le message est limpide : le dirigeant parisien ne revendique aucune ambition à la FIFA.

Nasser al-Khelaïfi futur président de l’instance mondiale ? À entendre le principal intéressé, cette perspective est clairement écartée.

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